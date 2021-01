Il ballerino e conduttore Stefano de Martino ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale Instagram, una foto che lo ritrae all’età di 6 anni e guardando il post, a moltissimi utenti è saltata all’occhio subito la somiglianza con il figlio Santiago. De Martino, ormai single dopo la definitiva rottura con Belén Rodriguez (che sarebbe incinta del nuovo compagno), dedica tutto il suo tempo a Santiago.

Stefano De Martino e Santiago: tale padre tale figlio

Lo scatto che ha pubblicato il conduttore di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai2, ha subito scatenato i fan che hanno notato in tempi record la bellissima somiglianza tra i due, come due gocce d’acqua.

Nello scatto pubblicato è parso a molti difficile comprendere che si trattava di De Martino in tenera età e non del figlio Santiago. Complici sicuramente il taglio, molto simile, e lo sguardo vispo che caratterizza sia il padre che il figlio. In ultimo, un sorriso che li rende tali e quali.

Boom di like per lo scatto, preso di mira dagli utenti che per padre e figlio hanno speso parole amorevoli facendo notare la somiglianza.

Stasera tutto è possibile: il ritorno in tv

Il ballerino, a corredo del bellissimo scatto, ha voluto porre una didascalia rivolta al suo atteso ritorno in televisione come conduttore: “Dall’espressione potrete capire che questa foto ritrae l’esatto momento in cui mi dissero: ”Se fai il bravo tra 25 anni, 4 mesi, 5 giorni, 1 ora e 49 minuti condurrai per la seconda volta un programma televisivo intitolato STASERA TUTTO È POSSIBILE”. Il comedy show condotto da De Martino, in onda in prima serata dal 12 gennaio 2021 su Rai2, ha già riscosso un gran numero di ascolti.

Il programma, trasmesso dal Centro di Produzione Rai di Napoli condotto, oltre che da De Martino anche dai suoi 3 complici napoletani Biagio Izzo, Francesco Pantaloni e Vincenzo De Lucia, si sta infatti aggiudicando il favore dei telespettatori che continuano a premiarlo.

