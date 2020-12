Mara Venier ritrova uno dei suoi pupilli: Stefano De Martino. Il ballerino è oggi ospite a Domenica In insieme all’amico e collega Biagio Izzo. Fra un siparietto e l’altro, la coppia annuncia il grande ritorno in tv di Stasera tutto è possibile. “Un ritorno che ha un senso diverso“, le parole del conduttore.

Stefano De Martino e Mara di nuovo insieme

Divertimento assicurato quando Stefano De Martino è ospite a Domenica In. Il ballerino napoletano oggi ritrova l’affezionata Mara Venier per un’intervista speciale prima delle feste. Tra i due la complicità è sempre stata evidente e, ad ogni ospitata, non sono mai mancati scherzi e risate.

Reduce da mesi infiammati dal gossip, dalla rottura con Belén Rodriguez al presunto flirt con la modella Mariacarla Boscono, De Martino ha ritrovato il sorriso e la serenità anche a livello professionale.

Nel 2021, infatti, torna lo show di grande successo Stasera tutto è possibile, condotto su Rai2 proprio dal ballerino.

Il ritorno di Stasera tutto è possibile

In studio Stefano De Martino consegna un pacco regalo alla padrona di casa e, successivamente, dà il benvenuto ad un altro ospite speciale: Biagio Izzo.

I due si siedono di fronte a Mara Venier e leggono una strampalata ed originale lettera a Babbo Natale, in cui si sbeffeggiano vicendevolmente. A seguire un’interpretazione di Tu scendi dalle stelle, grande classico del periodo natalizio, vestiti da zampognari.

Ma il grande annuncio arriva in chiusura di ospitata, quando i due ospiti invitano la Venier a sottoporsi ad uno dei giochi di punta dello show Stasera tutto è possibile. Al termine del siparietto, il ballerino lancia l’appuntamento al grande pubblico: “Il 12 gennaio siamo di nuovo in onda, ritorniamo ed è un ritorno che ha un senso diverso.

Saremo senza pubblico ma abbiamo bisogno di ridere e di leggerezza. Se volete stare con noi, vi aspettiamo“. Appuntamento dunque per il 12 gennaio con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile: al timone, ancora una volta, Stefano De Martino.

