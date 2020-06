Stefano De Martino torna a Domenica In dopo il video-collegamento della scorsa puntata. In diretta dagli studi Rai di Made in Sud, a Napoli, il ballerino si è collegato con Mara Venier: per lei un’altra sorpresa, dopo quella della scorsa puntata che aveva fatto infuriare (per scherzo) la zia d’Italia.

Stefano De Martino nuovamente a Domenica In

Stefano De Martino è nuovamente in video-collegamento con Mara Venier a Domenica In. Il ballerino napoletano si collega in diretta dallo studio Rai di Made in Sud, il programma di Rai2 che lo vede conduttore al fianco di Biagio Izzo e Fatima Trotta.

La scorsa puntata il ragazzo ha annunciato il suo ritorno in tv alla conduzione di un programma. E, sulla crisi con Belen Rodriguez che sta tenendo banco in questo ultimo periodo, il ballerino non si è sbilanciato e ha così mantenuto nel mistero questa rottura. Ma De Martino si è reso protagonista di uno scherzo divertente ai danni di Mara Venier, presentandosi in video-collegamento con un gesso finto al piede. Il riferimento, ovviamente, era al piede che la conduttrice si è realmente fratturato e che l’ha costretta ad indossare un tutore.

Lo scherzo si è concluso con un simpatico “Sei uno str***o” rivolto al suo ospite.

Duplice scherzo a Mara Venier

Ma scherzo che riesce non si cambia. E così, dopo essersi presentato in video-collegamento al fianco di un cartonato di Mara Venier, Stefano De Martino ha rimesso in primo piano la sua verve ironica e scherzosa. Questa volta, al suo fianco, ci sono anche Biagio Izzo e Fatima Trotta, suoi colleghi a Made in Sud. E tutti e tre si sono presentati con un finto gesso al piede per irridere la conduttrice, che si è lasciata andare ad un altro scherzoso insulto: “Siete degli str***i“.

Il rapporto tra Mara Venier e Stefano De Martino è sempre stato caratterizzato da ironia e risate, e anche nella puntata di oggi hanno confermato questa tendenza.