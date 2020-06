Frattura al piede per Mara Venier. Una delle conduttrici più apprezzate della Rai è caduta procurandosi una bella frattura al piede. Zia Mara aveva annunciato ieri durante il suo programma, Domenica In, di essersi fatta male cadendo dalle scale.

Incidente per Mara Venier

Durante il suo programma di ieri pomeriggio Mara Venier aveva annunciato un guaio fisico: “Siccome ho un rapporto estremamente diretto e di sincerità con il pubblico che mi segue, vi devo dire che stamattina sono caduta dalle scale“, ha spiegato la conduttrice al suo pubblico. “In questo momento sto tentando di andare in onda ma credo di avere una frattura al piede.

Abbiamo fatto una fasciatura, ho chiamato il mio medico che mi aspetta dopo Domenica In. Ho preso una botta in testa terribile. Non lo so, sono caduta di peso. Finora credo sia andata bene ma io sono qua e spero di arrivare alla fine. Non ci voleva“, ha spiegato.

Alla fine la conferma è arrivata tramite un post, e una foto, su Instagram. “Una bella frattura al piede….. ole’“, ha scritto sul suo profilo la conduttrice.

Amici e colleghi pronti a sostenere la Venier

“Mi raccomando di guarire presto che abbiamo un liscio in sospeso“, scrive Achille Lauro nei commenti al post social della conduttrice.

Il suo è solo il primo di moltissimi messaggi di sostegno alla conduttrice. Rita Dalla Chiesa ha invitato alla conduttrice un po’ di corni portafortuna; Eva Grimaldi: “Ma che succede!!!“, scrive su Instagram. A loro si aggiungono Antonella Clerici, Elisabetta Gregoraci e Alberto Matano. “Mannaggia Mara! Forza ti aspettiamo presto in forma!“, scrive Max Giusti e Carlo Conti aggiunge: “Forza SuperMara“.

Cosa succederà adesso?

La Zia Mara riuscirà a condurre il suo programma anche con un piede rotto? Stando alle ultime informazioni il programma di punta della domenica Rai dovrebbe proseguire fino al 28 di giugno, a differenza di quanto annunciato in precedenza, e ora staremo a vedere come si organizzerà la regina della domenica.