Adriana Volpe sembra aver ripreso in mano le redini della sua vita, nonostante la sofferenza per la separazione dal marito, Roberto Parli, confermata dopo mesi di rumors sulla crisi. La conduttrice ed ex gieffina sta vivendo un momento tutto sommato professionalmente interessante e stimolante e, come lei stessa ha ammesso, le sue priorità ora sono il lavoro e la figlia Gisele.

Adriana Volpe parla della separazione

La conduttrice di Ogni mattina si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 rilanciata da più testate, parlando proprio di questo periodo e della separazione.

Come lei stessa ha raccontato, la sua preoccupazione principale resta la salute e la felicità della figlioletta Gisele; lo scorso ottobre Roberto Parli era stato il primo a parlarne affermando che la bambina non avesse preso affatto bene la separazione dei genitori e che piangesse tutti i giorni.

Ora Gisele sta meglio sta ritrovando la sua serenità. “Del resto il sangue non è acqua: Gisele ha ereditato la tempra forte di noi genitori” ha detto Adriana Volpe.

Nuovo amore in vista?

La storia d’amore con Roberto Parli è durata 14 anni, ora che è tutto finito però, sono tante le voci che parlano di nuovi amori per Adriana Volpe, lei però ha voluto smentirli tutti.

La conduttrice ha ribadito che l’unico grande amore al momento è sua figlia, “L’amore è tutto per mia figlia e per il lavoro”.

La crisi nella coppia era iniziata durante il periodo della partecipazione di Adriana Volpe al GF Vip. Uscita dalla Casa tra i due il rapporto è diventato irrecuperabile al punto da arrivare alla separazione. In un’intervista rilasciata a Chi lo scorso novembre, la Volpe aveva detto: “La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza.

Sono comunque grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno, sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone, anche quando si fa veramente fatica. Perché, come dico sempre, anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all’aurora“.

Approfondimenti:

TUTTO SU ADRIANA VOLPE

Adriana Volpe pronta alla conduzione in solitaria: “Dovevo puntare alla libertà”

Adriana Volpe, a Milano senza Roberto: “per ora navighiamo a vista”