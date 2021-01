Il 2020 è stato un anno sotto i riflettori per Adriana Volpe. Dopo la sua partecipazione al GF Vip 4, infatti la conduttrice ha preso il timone di un programma tutto nuovo, Ogni mattina, su TV8. Sul fronte della vita privata, invece, suonano da mesi le voci di una crisi sempre più intensa con il marito Roberto Parli, padre della figlia Gisele, nata nel 2011. Dopo mesi di silenzio da parte sua, anche la conduttrice trentina si è recentemente aperta a dichiarazioni pubbliche.

Adriana Volpe, lunga crisi di coppia: l’inizio al GF Vip

Dal 2008, Roberto Parli è sposato con Adriana Volpe, che già in passato non era stata troppo fortunata in amore.

Il suo primo matrimonio, con Chicco Cangini, avvenuto nel 2000, era infatti durato solamente 4 mesi. A coronare l’amore con Parli, invece, nel 2011, è anche una figlia, Gisele. Le prime voci sulla coppia risalgono ai primi mesi del 2020, quando sembra che Roberto Parli non avesse gradito alcuni atteggiamenti della moglie al GF Vip 4. Proprio lui, infatti, si era dimostrato fortemente infastidito nel notare l’avvicinamento fra Adriana e Andrea Denver, all’interno della Casa.

Sfogandosi nel corso di alcune interviste, Parli non si è definito geloso, ma bisognoso di rispetto per i suoi sentimenti.

All’uscita dalla casa, Adriana ha trascorso alcuni mesi lontana dal marito, trasferitosi in Svizzera per lavoro. Nonostante la distanza, tuttavia, la conduttrice ha a lungo smentito tutti i pettegolezzi in merito a una possibile crisi coniugale. Non ha fatto lo stesso Roberto Parli, che ha continuato ad alimentare le voci di chi da subito ha pensato alla separazione definitiva della coppia. I suoi commenti via social sono stati la principale fonte degli amanti del gossip.

Liti in strada e “scheletri nell’armadio”

Con l’arrivo dell’estate, Adriana Volpe ha deciso di dedicarsi totalmente alla conduzione del suo nuovo programma su TV8 – che tuttavia non si è rivelato il successo che probabilmente sperava – affermando di volersi concentrare sulle vite degli altri e di non voler parlare della sua. Alle parole della conduttrice sono però seguiti alcuni episodi, che di certo non sono riusciti a smentire i rumor sulla crisi con Parli, anzi. Adriana e Roberto sono infatti stati paparazzati, a settembre, in occasione del primo giorno di scuola di Giselle.

La piccola, fra loro, ha assistito con i passanti a una lite in strada fra i genitori, che di certo non è passata inosservata.

Appena un mese più tardi, Roberto Parli ha pubblicato una fotografia nel giorno di Halloween, sul suo profilo Instagram. Ad accompagnare l’immagine in cui è ritratto insieme alla figlia, l’uomo ha inserito una didascalia che è suonata come una vera e propria frecciatina alla moglie, alla quale ha indirettamente suggerito di tirare fuori i “i propri scheletri dall’armadio”. Nessuna risposta da parte di Adriana, che, come sempre, ha preferito la strada della riservatezza.

Il trasferimento di Adriana a Milano, senza di lui

Dopo mesi di silenzio, anche Adriana Volpe ha iniziato ad aprirsi sulla sua situazione coniugale. Intervistata dal settimanale Chi, ha confermato di essersi trasferita a Milano con la figlia, per condurre quotidianamente Ogni mattina. Il marito non le ha tuttavia seguite, rimanendo in Svizzera. A una domanda relativa al perché lei non abbia scelto di seguirlo, la Volpe ha risposto prontamente che anche il marito avrebbe potuto scegliere di trasferirsi, per stare al suo fianco nel capoluogo lombardo.

“La notte più buia” per Adriana

È aprendosi al settimanale Chi, che Adriana Volpe ha ammesso recentemente di sentirsi sola. Parlando delle festività appena trascorse, la conduttrice ha raccontato di come abbia avuto modo di riflettere. La donna ha rivolto alcuni importanti pensieri alla vita e ai valori in essa realmente importanti e si è detta fortunata per ciò che ha. “Dal canto mio, ho due genitori splendidi che mi hanno sempre trasmesso valori, voglia di vivere e, soprattutto, rispetto per gli altri. E poi c’è Gisele: il mio tutto, la mia prospettiva, ma soprattutto la mia forza”, ha dichiarato, non citando in alcun modo il marito.

Parlando della sua vita privata, inoltre, ha ammesso di come si tratti di un periodo molto particolare, sicuramente non semplice, che sta cercando di affrontare con forza e determinazione. Si serve di una metafora, per tentare di descrivere la sua situazione attuale: “La notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all’aurora”. La Volpe ha affermato di voler pensare a sé stessa e alla piccola Giselle.

Stop al silenzio: le amare parole di Adriana Volpe

Hanno un sapore decisamente amaro le parole che, poi, aggiunge con evidente riferimento al marito: “La verità è che forse sola con Gisele lo sono sempre stata, ma oggi ne ho piena consapevolezza”.

Dopo mesi di smentite, il silenzio di Adriana Volpe è venuto meno e questo potrebbe essere far pensare di una situazione giunta a capolinea.

