Il marito di Adriana Volpe si chiama Roberto Parli e non lavora nel mondo dello spettacolo. Manager di grande successo ha comunque del tempo da dedicare alle sue passioni.

Roberto Parli, la vita privata del marito di Adriana Volpe

Roberto Parli, che da tempo vive a Montecarlo, è nato nel 1973 in Svizzera, nel Canton Ticino. Lontano dai riflettori, nel suo campo, il settore immobiliare, è un manager di successo molto conosciuto e apprezzato ma non ha mai rilasciato informazioni riguardo ai suoi guadagni. Lavora da anni nell’agenzia RP & Blackmond che offre numerosi servizi di consulenza immobiliare, per case di lusso, attici e ville, spostandosi in Europa, negli Stati Uniti e a Dubai.

Uomo molto riservato, è salito agli onori della cronaca nel 2011, quando è stato coinvolto in un incidente stradale a catena in Svizzera. L’imprenditore, che era alla guida della sua Mercedes da mezzo milione di euro, probabilmente a causa dell’alta velocità, perse il controllo della vettura, tamponando un camion. Curiosando sul suo profilo Instagram si possono scoprire le grandi passioni dell’imprenditore: adora il calcio e tifa Juventus, segue la Formula 1, nel tempo libero corre, gioca a tennis e adora il mare.

L’amore con Adriana Volpe

Dopo un incontro romantico, la presentatrice e Roberto si sono sposati nel 2008 e nel 2011 la coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo di una bambina: la loro prima figlia Gisele. Per Adriana, Roberto è il secondo marito dopo le nozze con Chicco Cangini nel 2000. Il primo matrimonio della conduttrice è stato davvero lampo, infatti è durato solo quattro mesi.

La Volpe a Intimità aveva dichiarato: “La mia forza è la famiglia e devo ammettere che mio marito… si è dimostrato un vero fuoriclasse…il nostro legame è più forte ora che all’inizio.

Sono contentissima di questi dieci anni di matrimonio”. Un legame che Roberto ha dimostrato sia prendendo le difese della moglie contro le accuse che le aveva rivolto Magalli sia dimostrandosi geloso ed arrabbiato per il bacio dato dalla Volpe a Pago, durante un gioco dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.