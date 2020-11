È davvero finita tra Adriana Volpe e il marito? Roberto Parli rompe il silenzio, nella cornice di una presunta crisi coniugale che si sarebbe evoluta nel naufragio del loro matrimonio. I gossip non si fermano, e i fan sono a caccia di ulteriori indizi. Sui social, un livido botta e risposta in cui emerge il profilo di un “segreto” attentamente custodito, uno “scheletro nell’armadio” che solletica la curiosità delle cronache rosa.

Adriana Volpe e Roberto Parli: matrimonio finito?

Il 2020 è un anno gravido di attenzioni intorno alla coppia Adriana Volpe – Roberto Parli.

Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Chi, i due sarebbero ormai ex coniugi e l’aria di separazione si sarebbe fatta ormai irrespirabile nel loro ménage.

Voci non confermate dai diretti interessati ma comunque capaci di mordere le cronache rosa con un certo vigore, alla luce dell’interesse sulla loro storia maturato nel contesto della partecipazione della conduttrice al GF Vip 4 (quando la presunta distanza ravvicinata con Andrea Denver e un bacio con Pago avevano scosso i nervi di lui).

Roberto Parli: il messaggio enigmatico scatena dure reazioni

Se è vero che Adriana Volpe, recentemente, ha glissato sul suo privato dicendosi del tutto orientata a non dispensare notizie a favore di gossip, l’attenzione del pubblico sulla sua vita al di là delle telecamere non accenna ad allentare la presa.

Complici le roventi indiscrezioni sulla presunta fine delle sue nozze con Roberto Parli, la conduttrice è da tempo al centro di articoli che si interrogano sulle sorti del suo matrimonio.

A rendere tutto ancora più incandescente, secondo la lettura di alcuni, un post enigmatico apparso sul profilo Instagram del marito della presentatrice, in cui non mancano lividi botta e risposta tra quest’ultimo e diversi follower.

L’ombra di un “segreto” dietro la crisi

Il post in questione catapulta i follower di Roberto Parli nella dimensione di una storia inedita e ancora sottotraccia, di qualcosa di “segreto” ancora da svelare. Non è chiaro, oggettivamente, se si tratti di un riferimento diretto alla storia con la moglie, ma tanto basta a sollecitare le corde della curiosità di chi vi intravede lo spettro di una definitiva rottura.

Ad accompagnare una foto insieme alla figlia, Gisele, Parli scrive quanto segue: “È Halloween, sarebbe il momento giusto che, ‘qualcuno’ tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli… Ti amo Gisele… da sempre e per sempre…“.

Sono parole piuttosto forti che, per alcuni degli utenti collegati sul suo canale social, hanno aperto allo scenario di un’aspra battaglia tra ex. È davvero la fine? Secondo alcuni, sì.

Roberto Parli ha risposto ai commenti di chi lo ha criticato per quel messaggio, con l’accusa di aver esposto la madre di sua figlia alla gogna mediatica attraverso un post sì velato, ma comunque incapace di occultare completamente il volto di Adriana Volpe quale destinataria del suo ruvido pensiero.

Le critiche e la replica sui social

“Pessimo post a parte la foto… non si umilia così la madre di tua figlia… – scrive un utente – i panni sporchi si lavano in famiglia… ti credevo intelligente“, e ancora “Buon Halloween a lei e la sua splendida figlia, i periodi brutti – gli scrive un altro follower – passano e il tempo guarisce le ferite. Troverà sicuramente una nuova compagna magari meno bella e famosa, ma più sincera“.

A stretto giro, la replica di Parli: “Famosa???? Di cosa???? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta“. Poi un commento, “Adesso – scrive un altro utente – l’armadio è occupato dall’amico“, e la risposta di lui: “Dolcetto o scherzetto……? Mi sorprende il fatto che un piccolo scheletro in un armadio abbia suscitato così tanto scalpore!…Dolcetto o scherzetto….? Quando si farà il cambio di stagione, apriremo gli armadi…“.

Approfondisci

TUTTO SU ADRIANA VOLPE

Chi è Roberto Parli, secondo marito di Adriana Volpe

Adriana Volpe pubblica i messaggi privati con Antonella Elia