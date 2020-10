Dopo un anno difficile, Adriana Volpe e il marito Roberto Parli avrebbero deciso di separarsi. La loro crisi sembrava essere iniziata già dalla partecipazione al Grande Fratello Vip della conduttrice.

L’inizio della fine: un flirt e un bacio rubato

Già ad inizio anno, infatti, durante la sua esperienza al GF Vip, Adriana Volpe si era molto avvicinata al modello 28enne Andrea Denver. Il presunto flirt tra i due aveva scatenato l’ira del marito, che aveva detto: “Il mio sentimento va rispettato”.

Ancora peggiore, invece, la reazione dell’uomo al bacio tra la moglie e Pago nel corso di una partita di “obbligo o verità”.

Parli, infatti, aveva tuonato: “Grande Bordello! Ho visto tutto in diretta, più che ‘obbligo o verità’ mi sembrava il ‘gioco dell’oca’”.

Tutto sembrava essere tornato a posto, però, quando il marito le ha mandato una lettera e, poi, l’ha rassicurata. Un paio di settimane dopo, comunque, l’ex modella aveva deciso di lasciare la Casa a causa di un familiare malato.

L’anniversario di matrimonio e l’inizio della scuola

Qualche mese dopo, infatti, i due sembravano più affiatati di prima. A inizio luglio si sono anche dedicati dei pensieri sui social, in occasione del loro anniversario.

Festeggiavano 12 anni di matrimonio. Era solo un’illusione? Il giorno dell’inizio della scuola della loro figlia Gisele, infatti, Adriana Volpe e Roberto Parli sono stati visti litigare animatamente.

La notizia della separazione

Nelle ultime ore, infine, la notizia, lanciata dal settimanale Chi: “Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice e l’ex marito Parli l’amore è finito”.

I due, stando al giornale, vivranno in posti diversi: “Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”.

