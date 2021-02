Nonostante l’esercizio fisico e il desiderio di far parte del cast, pare che l’ex Grande Fratello, Floriana Secondi, sia stata scartata dalla ventura edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante le richieste avanzante e gli appelli precedentemente lanciati nel salotto di Barbara d’Urso, la produzione del reality avrebbe optato per un cast di calibro diverso di cui farebbe invece parte, quasi in maniera del tutto ufficiale, Giovanni Ciacci.

La verità, non senza spoiler, arriva dal salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque. Ma non è l’unica cosa accaduta: vittima di un piccolo malinteso, Barbara d’Urso fraintende le parole dell’ospite e la risposta è lapidaria.

Floriana Secondi esclusa da L’Isola dei Famosi

“La televisione ha dei meccanismi che non capisci“, ha così esordito alquanto alterata Floriana Secondi in quel di Pomeriggio Cinque “spoilerando” di essere stata scartata dal cast della ventura edizione de L’Isola dei Famosi. E mentre nega la sua presenza Floriana Secondi sembra invece confermare l’indiscrezione sulla partecipazione di un altro ospiti di Barbara d’Urso, Giovanni Ciacci.

Secondi “gelosa” di Ciacci? Lo spoiler in diretta

“Ciacci ti voglio bene e ci tengo a chiarire questa cosa – spiega la Secondi – ma adesso parlo io“. L’ex del GF è infatti “esplosa” di rabbia di fronte al presunto “no” incassato da L’Isola dei Famosi a cui voleva fortemente partecipare. Un desiderio coltivato da mesi e per il quale si era anche preparata fisicamente: “Sono stata esclusa, sono 3 anni che sogno questo programma, sono molto arrabbiata, non so se posso parlane..

Barbara dimmelo tu“. Barbara d’Urso ci ha provato a mettere a freno la lingua della Secondi, più veloce del suo stop ma nulla è valso a mistificare.

Il lamento della Secondi: “Ho pianto 3 giorni“

Sempre la Secondi, spiegandosi ancor meglio: “Ho pianto tre giorni e tre notti e non ci dormo, ci tenevo tantissimo, sono due mesi che sto a correre sopra a un tapis roulant, e sono 19 anni che mi lasciano a casa. Magari sbaglio, sono impulsiva, perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di poter fare?

Quello è il programma mio“.

Il malinteso in puntata, Barbara d’Urso lapidaria

Da qui l’ironia della d’Urso che ha promesso di prendere in considerazione la Secondi nel caso in cui ripartisse la versione “dursiana” del Grande Fratello. “E fallo! Movete” l’ha incalzata ridendo la Secondi ma le sua parole, a causa delle risate generali e di un po’ di marasma da salotto sono state male interpretate dalla d’Urso che, non capendo o meglio, capendo male ha ribattuto: “Ha detto muori?

Credimi, tentano anche di ammazzarmi, ma io non schiatto mai. Sto qui fino a quando avrò 97 anni”.

