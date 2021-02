Spopola su Instagram l’amarcord pubblicato da Marina Di Guardo, la celebre mamma di una delle ancor più celebri influencer a livello mondiale, Chiara Ferragni. La mamma della ex The Blonde Salade ha pubblicato sul social una serie di scatti che arrivano dal passato, foto che la ritraggono giovane sulle spiagge più paradisiache del pianeta. Dotata di naturale bellezza, in tantissimo scorgono in quelle fotografie la forte somiglianza con le figlie e in particolare con Valentina Ferragni.

Marina Di Guardo su Instagram: gli scatti della gioventù

In alcune fotografie si fatica quasi a capire di chi si tratti: se Chiara Ferragni, se la sorella Valentina Ferragni o se lei, la mamma, Marina Di Guardo. Si può certo dire infatti che la bellezza sia di famiglia in casa Ferragni e i lineamenti della Di Guardo, menomale, sono stati trasmessi alle figlie quasi alla perfezione. Stanno facendo il pieno di like le fotografie pubblicate questa mattina dalla Di Guardo su Instagram: scatti in cui è ritratta poco più che ventenne in riva al mare tra sabbia dorata e palme. Fisico da urlo e sorriso tale e quale a quello di oggi, e a quello delle figlie!

Marina Di Guardo in un vecchio scatto.

Marina Di Guardo: la somiglianza con la figlia Valentina Ferragni

E sebbene i lineamenti rimandino anche a quelli di Chiara Ferragni, la somiglianza più decisa si nota tra la Di Guardo e la figlia Valentina. In uno scatto della Di Guardo in riva al mare con un bellissimo bikini azzurro si può dire che sia proprio identica alla figlia.

Qualcuno che scorge la somiglianza si nota anche tra i commenti. “Che bella – le scrive un utente – Valentina ti somiglia tantissimo“; “Stupenda, Valentina è praticamente la sua fotocopia“; “Buongiorno, quella con il costume turchese seduta pensavo fosse tua figlia, siete identiche in quella foto“; e ancora “Bellissima uguale alla tua splendida figlia minore“.

Marina Di Guardo in un vecchio scatto.

Fonte: Instagram

Valentina Ferragni in uno scatto su Instagram. La somiglianza con la giovane mamma Marina è lampante

