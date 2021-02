Mercoledì 10 febbraio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 2 andrà in onda la 3ª puntata de La Caserma, decisiva per capire il successo o meno del programma. Su Rai 1 partita decisiva delle semifinali di Coppa Italia mentre su Canale 5 andrà in onda la 1ª puntata della miniserie televisiva con Sabrina Ferilli L’amore strappato. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Anche questa sera su Rai 1 andrà in onda il grande calcio con Napoli – Atalanta, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Su Rai 2 va in onda la 3ª puntata de La Caserma. La scorsa settimana il docu-reality ha registrato un calo di circa mezzo milione di telespettatori ma, con l’ingresso di nuovi ragazzi e la suddivisione in squadre, il programma è deciso a rimontare la china e distaccarsi sempre di più dall’immagine che il pubblico si è fatto di ‘copia mal riuscita del Collegio’.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli per cercare di fare chiarezza sulle sparizioni vecchie e nuove.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce una nuova puntata Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Su Canale 5 andrà in onda la 1ª delle 3 puntate della miniserie televisiva L’amore strappato con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro. La fiction, liberamente tratta dal libro Rapita dalla Giustizia, narra l’incredibile storia di Angela Lucanto, vittima di un errore giudiziario che l’allontanò dalla sua famiglia a soli 7 anni.

Infine su Italia 1 va in onda The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo, film apocalittico con Jake Gyllenhaal.

A seguire, il capolavoro di Stanley Kubrik Arancia Meccanica.

Gli altri programmi

Su TV8 andrà in onda la 3ª puntata di Italia’s Got Talent. Mara Maionchi ha già speso il suo Golden Buzzer alla prima puntata per le Black Widow, le ballerine dalle ‘unghie lunghe’ che arrivano da Camporosso in provincia di Imperia. Chi sarà il prossimo ad innamorarsi tanto di un’esibizione?

Su Rai 4 va in onda La Isla Mínima, un sofisticato e piacevole thriller del 2015 ambientato nel profondo sud della Spagna.

Infine su Cine34 va in onda il film scritto e diretto da Giovanni Veronesi L’ultima ruota del carro. Ernesto Fioretti è un bambino, un ragazzo, un uomo e infine un anziano normale, per nulla diverso da qualsiasi altro italiano del suo tempo. Attraverso la sua storia, la pellicola ripercorre 30 anni di storia del paese.