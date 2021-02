Proprio nelle scorse ore, lo studio di Uomini e Donne ha visto una scelta, quella di Sophie Codegoni. Al pubblico della trasmissione, come sempre, toccherà attendere la messa in onda. Intanto però è arrivato il momento di vedere quella di Davide Donadei. Il tronista, in realtà, ha scelto già mercoledì 27 gennaio e i fan più accaniti sanno già su chi orientata la preferenza di Donadei, ma ora avranno la possibilità di vederlo.

La scelta di Davide Donadei

A gennaio Davide Donadei ha fatto la tua scelta tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, tutto è stato registrato nello studio del programma e ora, finalmente, lo vedremo in onda. La puntata della scelta infatti va in onda oggi, alle 14.45, su Canale 5. Ad anticipare tutto come sempre il Vicolodellenews, che ha rivelato che il tronista ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi insieme a Chiara Rabbi. Dopo la decisione del tronista è arrivata anche la conferma della corteggiatrice, che gli ha detto di si.

La scelta di Sophie Codegoni

Nella puntata registrata ieri, di fronte ai vecchi e nuovi tronisti, Sophie Codegonisi è seduta di fronte a Matteo Ranieri per rivelargli che è lui la sua scelta. Matteo Ranieri, nato nel 1992, di Recco (Liguria), era probabilmente il preferito del pubblico del programma. La scelta era tra i corteggiatori Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura e non sembrava essere una scelta facile, stando ai precedenti. A svelare come è andata a finire è di nuovo Il vicolo delle news, che ha raccontato di come la tronista abbia fatto la sua scelta fasciata in un abito color oro di fronte a Giorgio e Matteo, entrambi in smoking.

