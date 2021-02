Ogni trono di Uomini e Donne si conclude con una scelta. I fan sapevano da tempo che Sophie Codegoni era pronta per fare la sua fatidica scelta. La giovane Codegoni, appena 18 anni aveva rivelato già settimane fa alla redazione di Maria De Filippi di essere vicina al momento della scelta, e pare che ieri, 9 febbraio, sia infine giunto quel momento.

La scelta di Sophie Codegoni

Il momento della scelta è sempre quello più difficile per chi partecipa al programma di Canale 5, Uomini e Donne. Questa volta è toccato a Sophie Codegoni che nella puntata registrata il 9 febbraio avrebbe finalmente preso in mano il suo percorso e deciso di concluderlo facendo la sua scelta e dando quindi il via alla sua storia d’amore. La scelta era tra i corteggiatori Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura e non sembrava essere una scelta facile, stando ai precedenti.

A svelare come è andata a finire nel salotto di Uomini e Donne è il sito Il vicolo delle news, che racconta di come la tronista abbia fatto la sua scelta fasciata in un abito color oro di fronte a Giorgio e Matteo, entrambi in smoking. Insomma, come ci si aspetta sempre dal programma, una fine in grande stile con tutti i protagonisti nella loro versione più elegante.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

Dopo mesi di attesa Sophie Codegonisi è seduta di fronte a Matteo Ranieri per rivelargli che è lui la sua scelta. Il tutto di fronte ai nuovi tronisti del programma e anche ai vecchi, nella migliore tradizione del programma.

Matteo Ranieri, nato nel 1992, di Recco (Liguria),era forse il preferito tra il pubblico del programma.

Non che questo sia importante, visto che ora i due dovranno affrontare la loro vita insieme e lontano dalle telecamere del programma.

Approfondisci

TUTTO su UOMINI E DONNE

Un’ex di Uomini e Donne torna come tronista: scappa un indizio

Uomini e Donne, presunti filmini intimi di Aurora Tropea: programma finisce nei guai