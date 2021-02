Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, è tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2021, al fianco del cantante Dimartino. L’artista è un cantautore del panorama musicale indie, conosciuto anche per aver scritto, insieme al cantante dei Canova, il testo della canzone Mondiale per Emma Marrone.

Chi è Colapesce

L’artista è nato a Solarino, nel siracusano, il 6 settembre 1983. La sua carriera musicale è iniziata come leader del gruppo Albanopower, composto da 3 membri nell’estate del 2005. L’obiettivo della band era quello di distribuire doni natalizi atipici: unire il più grande numero di elementi musicali. Il risultato sono delle versioni inedite, rielaborate in chiave malinconica, di canzoni classiche del periodo natalizio.

Il cantante, che parteciperà a Sanremo 2021 con Dimartino, ha ottenuto un grande successo di pubblico soprattutto negli ultimi anni. È bene però ricordare che nel 2011 ha investito in un progetto live chiamato Santiago. L’idea, in collaborazione con il cantautore Alessandro Raina, ora chitarrista e voce della sua band, consisteva in un tour. I due artisti hanno girato per tutta Italia, leggendo dei testi e alternandoli con canzoni composte dalle proprie band.

Colapesce: dal 2010 al Festival di Sanremo 2021

Colapesce ha debuttato da solista nel 2010. Il suo primo album Un meraviglioso declino, che segna collaborazioni con grandi artisti del mondo musicale, è approdato in Italia nel 2012. Nello stesso anno, grazie al disco, ha ottenuto il premio Tenco come migliore opera prima.

In seguito ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Egomastro, mentre un paio di anni dopo, nel 2017, conscio delle sue capacità artistiche, ha realizzato il terzo e ultimo album, Infedele.

Quindi, chi è Colapesce? Un cantautore che ha saputo scegliere la strada giusta per il successo, il quale nel 2020 lo ha portato a collaborare con il cantautore siciliano Dimartino. Insieme hanno creato il gruppo I mortali, un’unione che ha permesso ai due di essere tra i protagonisti di Sanremo 2021.