Se in questi giorni era attesa una data delle nozze per il Re dei paparazzi, Fabrizio Corona, stravolge nuovamente i piani come solo lui sa fare. Su Instagram appaiono foto che lo ritraggono in intimità non con quella che dovrebbe essere la futura moglie, ma con una vecchia fiamma: Asia Argento. Il fotografo dei vip si è confidato a Novella 2000 ed ha raccontato la natura del nuovo rapporto con la ex.

Fabrizio Corona e Asia Argento: un nuovo rapporto

Molto diversi sul modo di vivere il privato, Fabrizio Corona e Asia Argento si era allontanati proprio per questo. Lui sempre al centro dell’attenzione, lei preferiva stare sulle sue e così ha preso le distanze dalla turbolenta personalità di Corona. L’ultima volta che si erano visti insieme era ormai qualche anno fa, ma con l’uscita dell’autobiografia della Argento qualcosa sembra essersi ristabilito. A fine gennaio, la figlia del regista aveva pubblicato una foto che la ritraeva molto vicina all’ex agente fotografico, così vicina che era scappato il bacio. A un mese di distanza, li ritroviamo nella stessa location in una posa simile. A Corona il compito di spiegare.

Un post di Fabrizio Corona con Asia argento

Asia Argento: non amante ma amica

Tra i due è rinata un’amicizia, emerge dalle parole di Corona. Un’amicizia, però, che ha qualcosa di più. “Ci siamo ritrovati. Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari -racconta Fabrizio al settimanale di gossip- ma lei ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me“.

“Turbamento” è la parola con cui Corona meglio riesce a descrivere il nuovo rapporto con la Argento: “(Io e Asia, NdR) ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi. Ci lasciamo vivere, siamo amici con turbamento“.

Corona, i quasi 50 anni e nessun progetto

Tra i diversi significati di “turbamento” non comparirebbe la parola “progetto”, come ha già avuto modo di far intendere Fabrizio Corona. “A 50 anni o poco meno non puoi pensare di ricrearti una vita.

Accetti quello che arriva, godi di quello che arriva, certi progetti, la famiglia, i figli, sei già oltre“. Nessuna parola per Lia Del Grosso, con cui Corona aveva progettato le nozze e affisso le pubblicazioni di nozze a novembre.

Approfondisci:

TUTTO su Fabrizio Corona



Fabrizio Corona sposa Lia: “Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”



Fabrizio Corona e Lia Del Grosso, mistero sulle nozze: le parole dei protagonisti