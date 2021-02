Il giovedì è la serata dedicata a Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 di maggior successo. Su Italia 1 arriva la 4ª puntata de La pupa il secchione e viceversa mentre su Rai 3 esordisce finalmente lo show di Giorgio Panariello e Marco Giallini Lui è peggio di me. Ma cos’altro ci aspetta oggi in tv? Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 intitolate Pensaci tu! e Desideri. Suor Angela scoprirà cose importanti che riguardano il suo passato e il suo legame con Erasmo. Il ragazzo sarà pronto ad affrontare la verità, a discuterne e a riconciliarsi con la monaca interpretata da Elena Sofia Ricci?

Su Rai 2 va in onda il film Il Giustiziere della notte – Death Wish. Paul Kersey (Bruce Willis) è un chirurgo che conduce una vita piuttosto felice e ordinaria. Tutto cambia quando una notte 3 ladri si introducono in casa sua uccidendo la moglie e ferendo gravemente la figlia. Profondamente scosso e disincantato dalle risposte sommarie ricevute dalla polizia, Paul prenderà una decisione drastica: farsi giustizia da solo.

Salvo stravolgimenti dell’ultima ora – come accaduto la settimana scorsa in seguito agli scossoni che hanno investito la politica italiana – questa sera su Rai 3 esordirà il programma Lui è peggio di me. Cosa ci fanno l’attore Marco Giallini ed il comico Giorgio Panariello insieme in tv? Si tratta di un nuovo format che sembra promettere molto bene e che vedrà i 2 personaggi a confronto, in una conduzione a 2 voci che non mancherà di sorprendere.

Anche lo studio infatti sarà diviso nettamente: da un lato un set in pieno stile late show americano diretto da Panariello, dall’altra un loft, regno di Giallini. I due accoglieranno ospiti molto diversi: la prima location ospiterà, tra gli altri, Pio e Amedeo e Francesco Paolantoni, la seconda Marracash, Paola Turci e Francesco De Gregori. Riusciranno a conquistare il pubblico del piccolo schermo?

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio questa sera su Rete 4.

Su Canale 5 va in onda il celebre film con Anne Hathaway e Meryl Streep Il Diavolo veste Prada.

Stasera andrà in onda su Italia 1 la 4ª puntata dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa. Nel corso della scorsa puntata ha fatto il suo ingresso una nuova coppia di viceversa mentre a lasciare la competizione sono stati il pupo Matteo e la secchiona Hafdaoui battuti al bagno di cultura da Jessica e De Santis.

A complicare la gara il forziere, un nuovo meccanismo che potrebbe creare scompiglio negli equilibri delle coppie.

Sugli altri canali

Come ogni giovedì, su La7 Corrado Formigli conduce PiazzaPulita.

Il ragionier Ugo Fantozzi alle prese con le suo solite, umilianti disavventure. Alle 21.25 sul NOVE va in onda Fantozzi subisce ancora.

George Clooney e Nicole Kidman sono i protagonisti di The peacemaker, in onda questa sera su Iris.

Infine su La5 andrà in onda Le pagine della nostra vita, film tratto dal best seller di Nicholas Sparks con Ryan Gosling e Rachel McAdams.