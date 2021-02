La scelta di Davide Donadei, tronista di Uomini e Donne, ha fatto calare il sipario sulla sua storia: il ristoratore salentino ha scelto Chiara Rabbi, e la puntata è andata in onda nella giornata di mercoledì 10 febbraio. A pagare lo scotto della sua decisione, è Beatrice Buonocore, che si è sfogata sulla scelta di Davide al termine del programma.

Davide Donadei: la sua scelta non è Beatrice

Chiara o Beatrice. Gli appassionati di Uomini e Donne sapevano già che la scelta di Davide fosse tra le due donne, protagoniste del programma di Maria De Filippi. Il tronista, scegliendo Chiara, ha dovuto fronteggiare la 21enne studentessa con la passione per la musica. Non una scelta facile, però: nel loro faccia a faccia Davide ha infatti dichiarato “col cuore in mano ti dico che non sei tu la mia scelta“.

Una decisione che Beatrice però si aspettava. “Tra poco mi chiameranno – diceva lei stessa poco prima di andare a sedersi di fronte a Davide – Mi dirà che non sono la scelta. Io un po’ lo conosco, a meno che non ci ho capito niente“. Purtroppo per lei, ci aveva visto giusto e infatti Beatrice non è stata la scelta di Davide.

Guarda il video

Lo sfogo di Beatrice Buonocore

Nel dietro le quinte, mentre Davide e Chiara iniziavano la loro storia con una chiamata alla madre di lui, Beatrice Buonocore si sfogava in lacrime di fronte alle telecamere del programma. “Alla fine avevo ragione – ha detto – Io me l’aspettavo però un conto è aspettarselo e sperare sempre un po’. un conto è sentirselo dire“.

Con le lacrime agli occhi, Beatrice ammette “la sconfitta”: “Sono venuta qua veramente per cercare qualcosa, non ero io quel qualcosa per lui. Non posso farci niente, gli ho detto di scegliere io col cuore. Mi sono data la zappa sui piedi da sola“.

Leggi anche: Uomini e Donne, anche Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta

Cosa farà Beatrice dopo Uomini e Donne

Nel corso della stessa intervista post-scelta, Beatrice ha guardato al futuro: “Ora torno a casa, studio, faccio le mie cose e faccio come ho sempre fatto, faccio finta di niente“.

Non tutta l’esperienza nel programma però è da buttare: Beatrice è in lizza per essere una delle prossime troniste, ma lei sembra comunque soddisfatta del suo percorso di crescita personale.

“Ho capito che sono un po’ stro**a, un po’ bimba, un po’ ca**uta un po’ piagnona, un po’ tutto. Sono diventata un po’ più grande da 5 mesi fa, è bello” ha dichiarato. Con un pensiero finale a se stessa: “Nonostante tutto da una parte ho capito chi cavolo sono, finalmente.

Sono orgogliosa di quello che sono diventata anche se non me lo dice nessuno: sono orgogliosa di me“.

Guarda il video

Approfondisci

TUTTO su Uomini e Donne

Uomini e Donne, in onda la scelta di Davide Donadei

Un’ex di Uomini e Donne torna come tronista: scappa un indizio