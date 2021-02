Tempo di rinnovamento nello studio del dating show più longevo della televisione italiana, Uomini e Donne. Il programma in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 condotto da Maria De Filippi è pronto, si direbbe, a “dare il giro”. Semestre nuovo tronisti nuovi: è in arrivo in quel di Uomini e Donne una nuova tronista che subentrerà all’uscente Sophie Codegoni.

C’è rumore nei corridoi di Mediaset che si spaccano in due: chi sarà la nuova tronista tra Beatrice Buonocore e Cecilia Zagarrigo?

Uomini e Donne: arriva una nuova tronista dopo Sophie Codegoni

Alla luce dell’imminente scelta di Sophie Codegoni, attualmente tronista in quel di Uomini e Donne, chiamata a scegliere se uscire dal programma e viversi, lontano dalle telecamere di Mediaset, una storia d’amore con Matteo o Giorno, i due corteggiatori arrivati alla fine del percorso, tutti hanno una sola domanda in testa: chi sarà la nuova tronista dopo la 18enne?

Mentre per gli uomini sono già state scoperte le carte con l’annuncio dell’approdo sul trono di Giacomo e Massimiliano, i due nuovi tronisti, per il Trono Classico femminile resta ancora una grande incognita.

In un video spunta l’indizio: la fuga di notizie e il sospetto di un vecchio ritorno

Spuntano alcuni indizi sulla pagina Instagram del programma: un brevissimo video in cui viene mostrata una ragazza mora, presumibilmente la nuova tronista. C’è chi dice si tratti di Beatrice Buonocore, la corteggiatrice di Davide Donadei nonché la sua “non scelta”. C’è anche però chi pensa che quella ragazza mora possa essere in realtà Cecilia Zagarrigo, una vecchia conoscenza di Uomini e Donne.

Beatrice Buonocore, corteggiatrice di Uomini e Donne in lizza per diventare la nuova tronista dopo Sophie Codegoni

Chi è Cecilia Zagarrigo: è lei la favorita “riconosciuta” dal braccialetto

A suggerirlo ai fan sarebbe stata davvero una minuzia, un piccolissimo dettaglio che se così fosse nemmeno la produzione stessa avrebbe mai pensato avrebbe potuto funzionare da “spoiler”.

Pare che a “tradire” l’anonimato sia stato un braccialetto, un classicissimo “portafortuna”, di quelli che si indossano finché il tempo e l’usura non li spezza. Un piccolo filo rosso in comune, in tutti i sensi, tra la futura tronista mostrata nel video e Cecilia Zagarrigo.

Se Cecilia Zagarrigo tornasse a Uomini e Donne sarebbe per lei la terza volta: corteggiatrice prima di Luca Onestini e poi di Carlo Pietropoli di cui è stata anche la scelta finale, ora la Zagarrigo sarebbe single dopo aver participato anche a Temptation Island avrebbe tutte le carte in regola per diventare a tutti gli effetti la nuova tronista.

Approfondisci

TUTTO su UOMINI E DONNE

Uomini e Donne, presunti filmini intimi di Aurora Tropea: programma finisce nei guai

Uomini e Donne, anticipazioni del 4 febbraio: tra lacrime e scuse pubbliche