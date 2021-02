Anche oggi sarà una puntata intensa quella che andrà in onda in quel di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che alle 14.45 vedrà nuovamente affrontato il delicato tema che nella puntata di ieri ha avuto per protagonisti Giancarlo e Aurora Tropea. Si tornerà a parlare di nuovo però anche di Davide Donadei che, come risaputo, è arrivato alla fine del suo percorso e dunque alla scelta.

Andiamo per ordine però e partiamo dal primo “spazio”, che sarà nuovamente in mano a Gemma Galgani.

Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata di oggi, 4 febbraio

La nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio, 4 febbraio, alle 14:45 su Canale 5, si aprirà quasi sicuramente con la dama delle dame, la torinese Gemma Galgani che tornerà a parlare della sua storia con Maurizio Guerci che sembra aver preso le distanze da lei a causa della differenza di età.

Superato il momento “Gemma”, al centro dello studio finiranno nuovamente Giancarlo e Aurora Tropea, la dama del Trono Over che è finita ieri nel mirino delle critiche dopo che Giancarlo, con cui l’amore è svanito lasciando spazio all’inimicizia, le ha mosso circa alcuni “filmini hot” di lei.

Accuse pesanti che ieri avevano compromesso la presenza in studio della Tropea, rifugiatasi adirata dietro le quinte.

Arriveranno le scuse di Giancarlo per quelle accuse sebbene Aurora non sarà presente in puntata dopo aver preso la rigida decisione di diffidarlo.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri operato al cuore: cos’è successo

Davide Donadei e la sua scelta: lacrime per Beatrice Buonocore

Come dicevamo in attacco, largo ai giovani sul finale con il loro Trono Classico: tornerà a farla da protagonista il tronista Davide Donadei che annuncerà la data della sua scelta tra le corteggiatrici Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore.

Mandata in onda l’esterna tra Donadei e Chiara Rabbi, saranno lacrime per la corteggiatrice Beatrice che più volte ribadirà di essersi innamorata di Davide, lo stesso che però riguardando i momento vissuti al fianco della Rabbi cederà a pubbliche lacrime di commozione.

Un momento di intensa emozione che ovviamente getterà nello sconforto la corteggiatrice Beatrice, libera di intuire che forse la scelta del tronista non sarà lei ma proprio la rivale Chiara Rabbi.

Ultimi minuti del dating show dedicati invece alla tronista Sophie Codegoni, anche lei prossima alla scelta tra i suoi due corteggiatori Matteo e Giorgio.

Approfondisci

TUTTO su UOMINI E DONNE

Uomini e Donne si trasforma del tutto: l’indiscrezione bomba