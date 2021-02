Sono pochissime le informazioni che arrivano circa le condizioni di salute del famoso scrittore e storico di Modena, Valerio Massimo Manfredi. Secondo quanto lanciato in questi momenti da alcune agenzie stampa, sarebbe in gravi condizioni di salute insieme alla moglie, trovati privi di sensi nella loro casa. Immediatamente soccorsi, una prima dinamica dell’accaduto farebbe presumere che la coppia abbia esalato monossido di carbonio.

Valerio Massimo Manfredi ricoverato d’urgenza

A lanciare l’allarme è stato il figlio della coppia, allarmato. Ora entrambi, sia lo scritto che la moglie sono stati trasferiti in ospedale a Roma dove sono stati ricoverati in gravi condizioni per quella che sembra essere a tutti gli effetti un’intossicazione di carbonio. Al momento i coniugi si trovano in due ospedali distinti, uno al San Camillo e uno all’Umberto I.

