Stasera su Rai 1 andranno in onda gli ultimi 2 episodi della fortunata serie Mina Settembre. Su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso mentre su La7 Massimo Giletti porterà avanti le inchieste del suo programma Non è l’Arena. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

La fortunata fiction di Rai 1, che ha registrato un enorme seguito di pubblico, è giunta al termine. A partire dalle 21.25, andranno in onda gli ultimi 2 episodi di Mina Settembre con l’apprezzata attrice Serena Rossi nei panni di un’instancabile e vulcanica assistente sociale.

Su Rai 2 andrà in onda un episodio della serie 9-1-1 intitolato Spirito natalizio. Alle 21.50 invece sarà la volta del 2º episodio della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. A seguire La Domenica Sportiva.

Su Rai 3, a partire dalle 20.00, ci aspetta il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Dopo il colpaccio della scorsa settimana con l’intervista all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, chissà quali super ospiti ci attendono stasera…

I programmi in onda su Mediaset

Per la giornata di San Valentino, nella programmazione delle principali reti tv non poteva mancare un film dedicato all’amore. Su Rete 4 sarà trasmesso Colette – Un amore più forte di tutto. Tratto dal romanzo di Arnost Lustig, la vicenda narra di un amore nato all’epoca del nazismo e determinato a resistere nonostante il futuro sembri senza speranze.

Questa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.

Direttamente dall’universo DC Comics, stasera su Italia 1 andrà in onda Justice League.

Gli altri

Su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma d’inchiesta Non è l’Arena.

Su Iris va in onda l’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick Eyes Wide Shut tratto dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler con Tom Cruise e Nicole Kidman che (forse proprio a causa della lavorazione del film) di lì a poco si sarebbero lasciati.

Infine su Cine34 andrà in onda la commedia con Claudio Amendola Amarsi un po’… che gioca sulle difficoltà di un amore nato tra ceti sociali diversi.

