Sabato 13 febbraio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per Te. Su Rai 1 invece andrà in onda Parlami d’amore, un grande show musicale dedicato al sentimento più profondo in vista dei festeggiamenti di San Valentino. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Per la vigilia di San Valentino, su Rai 1 andrà in onda un grande show dedicato al sentimento più dolce. Parlami d’amore, condotto da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, sarà un varietà canoro che svilupperà il discorso intorno all’amore su 4 filoni tematici. I protagonisti della musica italiana più amati dal pubblico si alterneranno in diretta sul palco degli studi Voxon in Roma. Tra loro: Gino Paoli, Irene Grandi, Fausto Leali, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri, Rita Pavone e molti altri. Il programma fa parte del ciclo A grande richiesta che vede al suo interno anche le serate dedicate agli interpreti più celebri del panorama musicale del nostro paese.

Su Rai 2 questa è la serata dedicata ai polizieschi. Alle 21.05 si comincia con il 18esimo episodio della 2ª stagione di F.B.I. intitolato Il sogno americano. Si prosegue con la serie Blue Bloods. Si conclude con il 6º episodio della prima stagione di Instinct intitolato Morte in corsia.

Passiamo ora a Rai 3. Dopo l’esordio di ieri sera dello show Lui è peggio di me insieme a Giorgio Panariello, Marco Giallini sarà il protagonista della commedia Io sono Tempesta. Numa Tempesta è un finanziere che gestisce in maniera poco trasparente un fondo da 1 miliardo e mezzo di euro.

Vive in un grand hotel deserto, immerso nel lusso. Un giorno la legge gli presenta il conto e si ritrova a dover scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. La vicenda si potrebbe risolvere in una riscoperta della legalità, dei valori e dei sani principi ma in realtà, l’incontro tra il faccendiere e i senza tetto, prenderà una piega inaspettata.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 continua la messa in onda dei più celebri film della coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Questa sera è il turno di I due superpiedi quasi piatti.

Su Canale 5 va in onda la 6ª puntata del pepale-show dei record C’è posta per Te.

Su Italia 1 alle 21.16 va in onda lo spassoso film d’animazione Cattivissimo Me 3.

Gli altri

Su La7 Licia Colò conduce una nuova puntata di Eden – Un pianeta da salvare.

Per gli amanti dei film invece su Rai 4 va in onda il film L’ultimo re di scozia, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Giles Foden con James McAvoy e Forest Whitaker che, per la sua interpretazione, vinse l’Oscar come miglior attore protagonista.

Un thriller ad alta tensione quello che andrà in onda questa sera su Iris. Prisoners è la storia della scomparsa di 2 bambine. Il principale sospettato ha un alibi e il tempo passa inesorabilmente davanti agli occhi di Keller Dover (Hugh Jackman) che sta vivendo il peggior incubo di ogni genitore.

