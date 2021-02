Vincitrice d’eccezione per Amadeus nell’ultima puntata andata in onda de Soliti Ignoti. A giocare è stata la conduttrice Elisa Isoardi, recentemente protagonista anche delle piste di Ballando con le Stelle. Nel gioco serale di Rai 1, la Isoardi ha trionfato con un montepremi altissimo, che andrà in beneficienza all’ospedale Spallanzani per aiutare la ricerca e combattere l’emergenza Coronavirus.

Elisa Isoardi trionfa a Soliti Ignoti

Grandi festeggiamenti per il finale della puntata di giovedì 11 febbraio de Soliti Ignoti. Il programma condotto da Amadeus – secondo conduttore del popolare game show dopo il compianto Fabrizio Frizzi – ha visto come partecipante Elisa Isoardi, la conduttrice al momento senza programma in casa Rai. Dopo la fine de la Prova del Cuoco e la partecipazione a Ballando con le Stelle – dove è arrivata in finale assieme a Raimondo Todaro – la Isoardi si è prestata al gioco de Soliti Ignoti, con risultati eccellenti.

Una puntata molto tirata, che l’ha vista arrivare al momento finale con un montepremi di oltre 150.000 euro. Grande suspense, quando Elisa ha dovuto indovinare chi fosse il fratello o la sorella dell’ignoto al centro della scena. La Isoardi si è buttata sulla numero tre, puntando sulla somiglianza negli occhi e la generale fisionomia. E non ha sbagliato: l’ignoto era proprio lui e così la Isoardi ha vinto 157mila euro da Amadeus.

I fratelli che han fatto vincere Elisa Isoardi a Soliti Ignoti

Montepremi in beneficienza per la Isoardi

Genuinamente contenta la reazione di Elisa Isoardi, incredula nell’essere riuscita a “portare a casa” una cifra del genere.

Tra virgolette, perchè era già stato annunciato che la somma vinta dalla Isoardi a Soliti Ignoti sarebbe finita in beneficienza. Una pratica comune, nei casi in cui sono i vip stessi a partecipare ai giochi a premi che animano il palinsesto tv, soprattutto in casa Rai.

Nel caso dei 157mila euro vinti da Elisa Isoardi, saranno devoluti in beneficienza all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, ormai tra i nosocomi più conosciuti in Italia e al centro della lotta alla pandemia da Covid-19.

Proprio dagli account social dell’ospedale è arrivato il plauso alla Isoardi: “La conduttrice ha letteralmente fatto i salti di goia e ha ricevuto i complimenti di Amadeus” sottolineano nel post. “Grande partita” gli ha detto Amadeus dopo la vittoria, cui si aggiungono i complimenti dell’Istituto e un “grazie anche a tutti gli addetti ai lavori“.

La gioia di Elisa Isoardi

La conduttrice, che mentre è in attesa di tornare al timone di un programma sembra bazzicare per gli studi dei colleghi in Rai, ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria anche con un post su Instagram.

Dopo la messa in onda della puntata, ha condiviso una foto assieme al suo cane e scritto: “Quanto è bello tornare a casa, felici di aver fatto del bene – dice riferendosi allo Spallanzani – aprire la porta e ritrovare lui, Zenit“. Quindi i ringraziamenti ad Amadeus, per una vittoria speciale che sembra aver fatto felici tutti

Approfondisci

TUTTO su Amadeus

TUTTO su Elisa Isoardi

Verissimo, Elisa Isoardi e la storia con Matteo Salvini: “Ho solo ricordi belli”