Archiviata la sua esperienza a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi racconta il suo percorso lontano dalla tv e svela cosa bolle in pentola dopo la conclusione de La Prova del Cuoco. La conduttrice parla del suo futuro professionale e concede al pubblico una parentesi che riguarda la sua vita privata.

Elisa Isoardi sul futuro in tv: “Tutto in alto mare“

In una lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Elisa Isoardi racconta le sue giornate lontane dagli impegni professionali e spiega come stanno le cose sul suo futuro in tv.

La conduttrice, chiuse la pagine de La Prova del Cuoco e Ballando con le Stelle, vive le sue giornate al riparo dai riflettori e si dedica a tanti interessi che, a causa del suo lavoro, aveva messo temporaneamente da parte.

Uno su tutti la lettura, che la accompagna in quello che definisce come “un periodo di transizione“. Dietro le quinte del successo sul piccolo schermo, in attesa di capire quale sarà la sua prossima avventura davanti alle telecamere, sembra non avvertire il contraccolpo dell’assenza in tv: “Per chi fa il mio lavoro, quando non sei sotto i riflettori allora sei in un ‘periodo basso’.

Invece se lo guardi da una prospettiva diversa può diventare un’occasione di costruzione“.

Attualmente, non nasconde di trovarsi in un momento gravido di interrogativi sul domani lavorativo, complice la crisi innescata dal Covid: “Vista la situazione sanitaria, è ancora tutto in alto mare. Dobbiamo aspettare e vedere come vanno le cose“.

Il sogno di un nuovo programma

Nel frattempo i sogni della conduttrice rincorrono l’idea di un nuovo programma, in cui far confluire i tratti più importanti della sua carriera e le sfumature del suo percorso nel mondo della tv.

“Sarebbe bello portare quello che ho fatto in questi anni, senza buttarlo via. Con ‘Ballando’ ho capito che si può cambiare, si può mostrare un lato diverso di sé…“.

Cosa accadrà nel suo orizzonte televisivo ancora non sembra chiaro, mentre appare evidente che non le manchi quella nota di passione per vivere un presente intenso anche fuori dalle luci dello spettacolo.

La vita privata dopo i gossip su Raimondo Todaro

E proprio Ballando con le Stelle è stato per lei una prova importante, nonostante le criticità maturate nel percorso a causa del suo infortunio alla caviglia.

La storia di Elisa Isoardi concorrente si è intrecciata con quella del suo cuore, per molti vicinissimo a quello del partner nello show, il ballerino Raimondo Todaro. Un’intesa il cui sapore romantico è stato ampiamente smentito, a suo tempo, dalla diretta interessata, aprendo così all’orizzonte di nuovi interrogativi del pubblico sulla sua vita privata dopo la pagina d’amore vissuta con Matteo Salvini.

Al settimanale, la conduttrice ha parlato del suo attuale stato sentimentale senza però fornire troppe risposte su un eventuale innamoramento in corso: “Sono in fase di ‘ricezione e ascolto’ anche da questo punto di vista.

Chissà. E quando uno è propositivo e ricettivo, le cose poi arrivano“.

