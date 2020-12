Il 27 dicembre ha compiuto 38 anni e per Elisa Isoardi è tempo di bilanci. La conduttrice ha festeggiato in famiglia, postando sui social i video più belli. Ma fra questi spicca un messaggio piuttosto ambiguo, una vera e propria frecciatina di fine anno indirizzata a qualcuno. Chi sarà il destinatario?

Elisa Isoardi, frecciatina social

Doppi festeggiamenti per Elisa Isoardi che, oltre al tradizionale periodo natalizio, ha celebrato il suo compleanno. Il 27 dicembre, infatti, la conduttrice ha spento 38 candeline e non ha tardato a postare sui social le istantanee più belle.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle, in particolare, ha postato un video sulle proprie Instagram stories dal contenuto misterioso. Come riportato da LiberoQuotidiano, il messaggio da lei lanciato è piuttosto ambiguo ed è indirizzato a qualcuno di preciso: “Grazie a chi mi ha voluto bene. Ma grazie anche a chi mi ha fatto del male“.

Una frecciatina piuttosto inattesa che lascia poco spazio all’interpretazione: qualcuno ha deluso Elisa Isoardi, procurandole dolore. Chi potrebbero essere i papabili candidati? Sappiamo che la conduttrice ha vissuto un’esperienza fantastica a Ballando al fianco di Raimondo Todaro.

Su di loro è esploso un gossip che si è protratto per settimane, ma che alla fine non ha trovato terreno fertile. Il ballerino, infatti, è tornato al centro dei pettegolezzi per un presunto flirt con Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità.

Quale rapporto con Raimondo Todaro?

Il destinatario di quel piccato messaggio potrebbe essere Raimondo Todaro: questo testimonierebbe che tra i due qualcosa si è rotto dopo l’esperienza nello show di Rai1. Ipotesi che potrebbe essere smentita da un commento del ballerino di due giorni fa.

In occasione del suo compleanno, la Isoardi ha condiviso un video su Instagram mentre danza insieme a Stefano Oradei sulle note di Dirty Dancing.

Fra i commenti all’esibizione spicca proprio quello di Raimondo Todaro: “Top!!!“. Un chiaro segnale che tra i due nulla si sarebbe rotto, confermando il rapporto di amicizia che si è instaurato a Ballando. Resta dunque il mistero sul messaggio sibillino della conduttrice Rai: sarà lei a fare chiarezza nei prossimi giorni?

