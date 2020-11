Con l’edizione di Ballando con le Stelle di quest’anno, Milly Carlucci ha presentato al pubblico diverse coppie interessanti. Tra queste spicca particolarmente quella formata da Elisa Isoardi ed il suo insegnante e compagno di ballo Raimondo Todaro. La loro intesa, sia al di fuori che all’interno del programma, è percepibile con un solo sguardo e fa ormai da tempo sognare i fan, che sperano in una loro possibile relazione.

Raimondo Todaro ha però spiegato che c’è un motivo per cui i due, oggi come oggi, non sono una coppia: tra i due ci sarebbe una sorta di patto, che manterranno fino alla fine della trasmissione.

Un legame molto forte

Nonostante sia la Isoardi che Todaro abbiano smentito più volte le voci su un loro presunto flirt, il pubblico non sembra essere ancora del tutto convinto. La “colpa” è anche un po’ della coppia in realtà. Visto che da quando sono usciti i primi pettegolezzi i due non hanno mai smesso un attimo di stuzzicare i giornalisti e i fan.

Il rapporto è risultato sin da subito molto stretto agli occhi di tutti, anche se la loro avventura a Ballando con le Stelle non è proprio iniziata col piede giusto.

Elisa, infatti, ha avuto un infortunio durante lo show, mentre Raimondo è stato operato di appendicite.

Le parole di Todaro

In una recente intervista a Chi, Raimondo Todaro ha rivelato ciò che sta veramente succedendo tra lui e la Isoardi.

“É tutta verità e al tempo stesso tutta interpretazione” ha esordito il ballerino, mettendo subito in chiaro le cose.

“Noi ci siamo ripromessi che fino alla fine di Ballando non ci incontreremo mai fuori dagli studi.

Il giorno dopo andremo a mangiarci una pizza e poi… chi lo sa!” ha poi quindi dichiarato. Oltretutto, per entrambi potrebbe essere il momento giusto: occorre far notare infatti che entrambi sono usciti recentemente da una relazione importante.

Ai fan quindi non resta che aspettare la fine del programma per sapere come andranno in futuro le cose.

