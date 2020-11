Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ormai sembrano averci preso gusto a stuzzicare i loro fan. L’hanno dimostrato con la loro rivelazione piccante nell’ultima diretta Instagram, e lo fanno ancora con le loro ultime storie sul social.

Todaro e Isoardi: quella fuga in motorino che ha fatto parlare tutti

Finiscono le prove di Ballando con le Stelle e la coppia Isoardi–Todaro decide di fare una piccola fuga in centro. Così dal set della trasmissione sono arrivati fino a Piazza del Popolo, dove hanno passato un po’ di tempo insieme scherzando con i monumenti.

Intanto Elisa Isoardi continua la fisioterapia

In realtà, considerando lo stop forzato degli ultimi giorni a causa della caviglia malconcia di Elisa Isoardi, i due non hanno ripreso ad esibirsi sulla pista di Milly Carlucci. Nonostante ciò, hanno ripreso ad allenarsi insieme, mentre la Isoardi continua la fisioterapia. Ed è proprio nelle ultime ore che il ballerino ha pubblicato una storia in cui si vede la conduttrice sdraiata sul lettino della sua fisioterapista.

“Sono malinconica – ha spiegato ascoltando Il tempo non torna più di Fiorella Mannoia – Ho dormito poco… pensieri…”

Alché Todaro le ha risposto ironicamente: “Ho visto, mi scrivevi alle cinque di notte!” Una rivelazione che fa pensare che i due, anche se hanno smentito le voci su una possibile relazione, siano comunque molto legati l’uno all’altra.

La fine del matrimonio di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, però, fino a qualche tempo era sposato con un’altra ballerina Francesca Tocca. Dalla loro unione, durata 6 anni, è nata anche una figlia, Jasmine, alla quale l’uomo è molto legato. Ad inizio 2020, però, hanno iniziato a diffondersi voci su una crisi di coppia. Alcuni parlavano anche di una relazione tra Tocca e Valentin, un concorrente di Amici di Maria de Filippi. L’annuncio, però, è arrivato soltanto a giugno 2020, quando Todaro ha pubblicato una foto in cui ricordava con amarezza il giorno del suo matrimonio, annunciando la sua fine.

Da allora il ballerino di Ballando non ha avuto nuove storie, se non per le indiscrezioni degli ultimi mesi in merito alla sua “amicizia” con Isoardi.

