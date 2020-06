Dopo la rumorosa fine del matrimonio, e venti di crisi che spiravano da mesi tra le colonne del gossip, Raimondo Todaro ha scritto un messaggio a Francesca Tocca su Instagram. Parole che hanno toccato il cuore dei fan dei due ballerini, giunti al capolinea dopo una favola durata diversi anni e una figlia, la piccola Jasmine.

Le parole di Raimondo Todaro per Francesca Tocca

Intorno alla fine delle nozze tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca non sono mancati i pettegolezzi, ma il messaggio del volto di Ballando con le Stelle per la donna che ha sposato nel lontano 2014 avrebbe dissolto ogni residuo di dubbi sulla bontà dei loro rapporti dopo la rottura.

Tra il ballerino e la collega, famosa per il suo ruolo nel talent show Amici, l’amore è giunto al capolinea e lui ha scritto un messaggio che non lascia spazio all’incertezza. Su Instagram, parole di affetto e grande stima per la la madre della sua Jasmine.

“01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti.

L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a @francescatocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura.

Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui“.

Il post struggente di Todaro, accolto da una valanga di commenti da parte dei follower, si conclude con un appello al rispetto della delicatezza di questo particolare momento familiare, soprattuto per la loro bimba: “Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!“.

Post di Raimondo Todaro per Francesca Tocca – Fonte: Instagram/Raimondo Todaro

Matrimonio finito per i ballerini

Il matrimonio sarebbe quindi finito quasi 6 anni dopo il fatidico ‘Sì’, e Raimondo Todaro ha deciso di affidare il suo pensiero profondo ai social proprio nel giorno dell’anniversario di nozze, celebrate il 1° giugno 2014.

Il messaggio del ballerino non nasconde un retrogusto acerbo dopo l’addio, esaltato dal passaggio in cui sottolinea come, nonostante la promessa di un amore eterno e i tanti sforzi comuni per mantenerla, entrambi non vi siano riusciti.