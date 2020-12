L’intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle ha fatto molto rumore, con i fan della conduttrice pronti a gridare al nuovo amore. Stavolta, però, qualcosa non sarebbe proprio come immaginato dalle cronache rosa: il ballerino è stato pizzicato con un’altra donna, e non è un volto sconosciuto nel mondo della tv.

Raimondo Todaro con un’altra donna dopo Elisa Isoardi

Poche settimane dopo le dichiarazioni di Elisa Isoardi, arriva uno scoop su Raimondo Todaro a rimettere in discussione il presunto flirt nato in seno alla loro esperienza a Ballando con le Stelle.

Tra i due non ci sarebbe affatto un amore, come ipotizzato dalle più recenti cronache rosa, ma soltanto una tenera e speciale amicizia. A confermarlo arriverebbero alcune foto del settimanale Chi che ritraggono il ballerino insieme a un’altra donna. Di chi si tratta? Il suo nome e il suo volto non sono nuovi al mondo del piccolo schermo.

Chi è la presunta nuova fiamma di Raimondo Todaro

Dalle immagini del settimanale Chi, emerge quella che sembrerebbe una romantica intesa tra Raimondo Todaro e un volto noto di una trasmissione Rai.

Si tratta di Sara Arfaoui, “professoressa” del quiz show L’Eredità pizzicata in tenere effusioni con il ballerino di Milly Carlucci.

Tra una passeggiata mano nella mano e un giro in scooter, i due sono apparsi così affiatati da concedersi, pare, persino un bacio prontamente catturato dai flash.

Raimondo Todaro e Sara Arfaoui sul settimanale Chi

Classe 1995, Sara Arfaoui è una modella e sui social conta su un seguito di migliaia di follower. Sarà lei il grande amore capace di far dimenticare il passato al maestro di Ballando con le Stelle?

Al momento, dai diretti interessati non sarebbe arrivata alcuna conferma sulla storia.

