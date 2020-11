A Ballando con le Stelle, la partecipazione di Elisa Isoardi è stata incorniciata da succosi gossip sul presunto flirt con il compagno di ballo, Raimondo Todaro. Ora, conclusa la loro avventura nello show di Milly Carlucci, la conduttrice traccia un bilancio del loro rapporto e svela come stanno le cose.

La verità di Elisa Isoardi su Raimondo Todaro

Come stanno davvero le cose tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? La conduttrice fa chiarezza sul presunto flirt nato dietro le quinte di Ballando con le Stelle, e dice la sua durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, di Serena Bortone.

Il gossip ha mandato in delirio i fan dei due protagonisti dell’edizione appena conclusa del dancing show targato Carlucci, e molti sembrano aver investito un ghiotto pacchetto di aspettative sulla nascita di un grande amore.

Ma è davvero così? Elisa Isoardi traccia il perimetro del suo rapporto con Raimondo Todaro e ne fa un ritratto nitido e piuttosto lontano dal sogno di un orizzonte romantico: “Per ora posso dire che a Ballando eravamo una coppia che ha fatto innamorare anche me, perché c’è bisogno di amore, ma tanto, quindi guardando me e Raimondo dall’esterno ci si innamora.

C’è stato feeling, ma molto rispetto. Si è creata una bellissima amicizia, di condivisione e supporto. Queste sono le parole che mi porto a casa della storia di ballo con lui“.

Elisa Isoardi su Salvini: “Errori da parte di entrambi“

Per l’ex volto de La Prova del Cuoco, quella di Ballando con le Stelle è stata un’esperienza unica e ricca di spunti per crescere e riflettere.

Non sono mancati accenti in salsa rosa che hanno fatto emozionare il pubblico, infatuato dell’ipotesi di una svolta romantica nel suo legame con Todaro.

Una svolta che, alla luce di quanto rivelato dalla Isoardi a Serena Bortone, non sarebbe arrivata. Possibile che si tratti di una chiusura definitiva all’orizzonte di un nuovo amore? “Di definitivo non c’è niente nella vita“, ha risposto Elisa Isoardi, tenendo di fatto viva la fiammella di un sogno che rimane oltre la conclusione dello show.

La sua più recente storia d’amore, quella con Matteo Salvini, occupa un capitolo molto importante della sua vita: “Ci sentiamo poco, quando ripenso a quella storia penso al fatto che comunque è andata bene così, gli errori sono stati da parte di entrambi, ma la penso con serenità adesso.

È stata molto importante, 5 anni…”.

“Ho tanti rimpianti sul rapporto di coppia, avrei potuto esserci anch’io di più, parlare di più, affrontare determinati argomenti, tante cose (…). Io pensavo che le colpe fossero più sue, invece no. Io potevo attenderlo in modo diverso probabilmente (…) non ero pronta. Mancavo anche io in alcuni aspetti“.

Quarto posto a Ballando: la verità sulla medaglia

Serena Bortone ha chiesto anche un chiarimento sul caso della medaglia di Ballando con le Stelle, ottenuta dopo il quarto posto nello show.

Secondo alcuni gossip, Elisa Isoardi si sarebbe infuriata per il risultato al punto da gettarla con un moto di rabbia incontrollato.

Un episodio, però, prontamente smentito dalla diretta interessata: “Per carità, la medaglia è a casa, e me la porterò nel cuore per tutta la vita, tocca il cuore, come posso essermi arrabbiata? Ballando mi ha dato tantissimo, mi ha dato tutto, la lotta quotidiana per ottenere, è stato un bellissimo percorso di disciplina, Milly è una stella vera in questo.

Avrei dovuto pagare per fare Ballando, lo dico sempre, si impara tantissimo“.

