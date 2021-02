Tempo di nuove eliminazioni al Grande Fratello Vip. In nomination, questa volta, ci sono Maria Teresa Ruta, ormai una veterana del meccanismo del televoto, Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Il nuovo verdetto sancisce di fatto che uno dei tre ‘Vipponi’ è costretto ad abbandonare la Casa: il colpo di scena è servito, si tratta di Maria Teresa Ruta. Sgomento nel salone e in studio.

Nuova eliminazione al GF Vip

Al Grande Fratello Vip il gioco si fa sempre più duro, il cerchio si stringe e sono sempre meno i concorrenti a contendersi la vittoria nella finale. Finale che, per il momento vede in lizza soltanto Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, già certi di un posto per l’atteso ultimo appuntamento col reality, il 1 marzo. Intanto è in arrivo una nuova eliminazione, con un altro concorrente che è costretto ad abbandonare definitivamente la Casa di Cinecittà.

In lizza al televoto ci sono Andrea Zenga, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Uno fra i primi due, entrambi fra gli ultimi ingressi nel reality, potrebbero non spuntarla contro la Ruta, veterana indiscussa di questa edizione e delle nomination. Per oltre 20 volte, infatti, la conduttrice e giornalista è finita al televoto per poi essere premiata dal volere del pubblico. Riuscirà nell’ennesima impresa?

Maria Teresa Ruta eliminata: la rabbia di Guenda

Il primo verdetto premia Andrea Zenga: è lui il primo concorrente a salvarsi dal diabolico meccanismo del televoto. Il successivo verdetto sancisce così il concorrente eliminato: al ballottaggio rimangono Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet.

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo, perché Alfonso Signorini annuncia proprio la Ruta come eliminata ufficiale al televoto. La Casa cala in un silenzio inaspettato, in studio sono numerose le reazioni, principalmente di sconcerto totale.

Dopo 22 nomination, questa volta Maria Teresa non ce l’ha fatta. Venuta a conoscenza del verdetto, ha cercato di correre subito verso la Porta Rossa dribblando tutti i compagni che volevano avvicinarsi a lei per un abbraccio.

E anche Alfonso Signorini, osservando la scena, cerca di prendere parola spiegandole: “Non si possono cancellare 5 mesi di affetti e complicità, comunque vadano le cose. Però un abbraccio di saluto secondo me è dovuto“. La concorrente fa così marcia indietro e dà un abbraccio a tutti, non risparmiando però qualche critica a Tommaso e al suo ‘tradimento’.

“Sono arrabbiata nera – sbotta Guenda Goria, la figlia della Ruta, dallo studio – Non è giusto che mia mamma sia eliminata dalla Casa.

È stata presa di mira da tutti, dentro e fuori dalla Casa“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP