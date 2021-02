La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip dura ormai da tanti (forse troppi) mesi e le tensioni tra gli inquilini sono all’ordine del giorno. Il triangolo più caldo è quello formato da Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, amica storica dell’influencer, e Pierpaolo Pretelli, nuovo amore dell’ex modella.

La Salemi non la vive facilmente l’avventura nel reality, spesso al centro di dibattiti. Questa volta a prendere le sue difese è Pretelli: la coppia ha modo di affrontare la questione Zorzi e le parole nei suoi confronti non si risparmiano.

Tommaso Zorzi, sempre al centro dell’attenzione

Un incontro faccia a faccia nel giorno degli innamorati è l’occasione per Pierpaolo e Giulia di trattare con calma un argomento spinoso. Assente fisicamente, Tommaso Zorzi è spesso sulla bocca della coppia, che anche a San Valentino discute sul comportamento dell’influencer milanese.

Il rapporto tra la Salemi e Zorzi è teso da tempo e la ragazza ha modo di confermarlo anche al fidanzato: “Tu hai visto tutto quello che ho passato questo mese“. Pretelli, che non ha mai voluto complicare l’ormai rotto rapporto tra i due amici, dopo lo spintone che Zorzi gli ha riservato, sente di dover dire la sua.

Zorzi, Pierpaolo: “Una persona egocentrica“

Pierpaolo si apre ad alcune riflessioni su Tommaso, commenti che fino a oggi ha cercato di tenere per sé. Nel vedere però la fidanzata atterrita dalla situazione, decide di esporsi. “Finora ho tenuto te tranquilla e serena per cercare di non farti influenzare da battute e frecciatine“, inizia Pretelli rivolgendosi a Giulia.

“Però alla fine fa uscire la persona che è – continua parlando di Tommaso – arrogante, una persona egocentrica“. La Salemi ascolta attentamente le parole del compagno, che non smette di sfogarsi: “Si può dire la propria, ma con modi eleganti e gentili. [..] Io provo con le buone a farlo ragionare“. Non manca un riferimento allo spintone: “Io ho una dignità – spiega Pierpaolo – non mi faccio trattare in quel modo, che mi tira, mi porta via quando ero lì a cercare di farlo ragionare“.

Giulia Salemi e il rapporto finito con Tommaso

Giulia, sfinita e nervosa per la situazione creatasi, mette la parola fine: la sua amicizia con Tommaso non può più andare avanti. “Per me è finito il rapporto. Tu con me sei stato cattivo – questa la sentenza contro Tommaso – Mi hai dichiarato guerra, mi hai reso un mese infernale qua dentro“. Troppo maligno e individualista, così lo vede l’ormai ex amica che, chiudendo la questione Zorzi, dichiara di averlo mandato lei in finale.

I “Prelemi”, come sono stati chiamati dai fan, ora sono schierati e il “personaggio Zorzi” è, per loro, fuori dai giochi.

