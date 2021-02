Sono scintille nella casa del Grande Fratello Vip e questa volta a trovarsi l’una contro l’altra ci sono Giulia Salemi, già posta al “centro” del dibattito nel corso dell’ultima puntata del reality, e Stefania Orlando. Complice sicuramente la tensione per le battute finali del reality che tra poche settimane volgerà al termini dopo più di 5 mesi, tra le due scoppia un’accesa lite.

Stefania Orlando contro Giulia Salemi: scoppia la lite

La più delusa tra le due sembra essere Giulia Salemi e proprio le sue parole gettano benzina sul fuoco della Orlando: “Da molte persone me lo aspettavo, non da te. Tu sei rimasta lontana da me. Mi parli alle spalle. Nei video hai usato ben altri toni. A me sarebbe dispiaciuto nominare chiunque“, sono state le parole della Salemi amareggiata dopo quanto accaduto in puntata lunedì scorso. Un dispiacere derivato da una frattura creatasi tra lei e la Orlando che mai si sarebbe immaginata avrebbe potuto nominarla come invece è successo.

Si alzano i toni e tutto parte dalla nomination della Orlando

“Io non ti permetto di dire che sono una che parlo alle spalle – ha immediatamente ribattuto la Orlando, adirata nei confronti della Salemi – Tu mi vuoi far passare da str**za in tutti i modi, sei libera di farlo. Tu sei concentrata solo sulla tua storia e basta. Tu sei una persona che non accetta la nomination. Mi vuoi far passare da str**za, anzi, sono una grandissima str**za“.

La Orlando ha poi rimproverato la Salemi accusandola di essere abituata a sentirsi dire “brava”, incapace di accettare le critiche.

“Se tu eri affezionata a me le cose me le dicevi di persona – ha però allora sbottato la Salemi – Nessuno mette mai una buona parola. Tutti bravi a giudicare me e il mio comportamento. Mi hai voltato le spalle in queste settimane“. Un diverbio acceso a cui ha preso parte, in maniera fallimentare, anche Pierpaolo Pretelli che ha cercato di mediare tra le parti ma in maniera del tutto vana.

