La coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a far discutere. Ma al Grande Fratello Vip tiene banco il difficile rapporto tra la ragazza e l’ex amico Tommaso Zorzi. Parte della Casa sembra essersi schierata contro la Salemi e in salone esplode la bagarre. Dallo studio interviene anche Alfonso Signorini.

Giulia Salemi in crisi, tra amore e amicizia

I tormenti di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip sono al centro del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La concorrente, nel corso degli ultimi giorni, ha manifestato segnali di crisi con Pierpaolo Pretelli: battibecchi che, se non hanno minato la loro love story, certamente ci sono andati vicino.

Oltre alle sofferenze d’amore, la Salemi sta facendo i conti anche con un’altra grana: la rottura dell’amicizia con Tommaso Zorzi. Il loro rapporto si è bruscamente interrotto e una delle causa principali è proprio la relazione che la coinquilina ha intrecciato con Pierpaolo.

Il giovane influencer non vede di buon occhio la coppia e non si è mai tirato indietro nell’affermarlo. I suoi dubbi vertono sulle difficoltà dei due di proseguire la frequentazione anche fuori dal programma, oltre a vedere nel loro sentimento una mancanza di veridicità e sincerità.

Ma non solo Zorzi sembra aver espresso dubbi sulla coppia: la Casa è di fatto spaccata in due tra chi tifa per loro e chi, al contrario, non li considera veri.

Giulia e Pierpaolo a confronto

Questa sera Alfonso Signorini mette la coppia a confronto, l’una davanti all’altro. Giulia spiega: “Non sono la persona così risolta che penso e purtroppo anche io ho perso la lucidità, la forza e il sorriso. Ma sicuramente non penso che tu mi sia stato accanto.

Sai quello che penso di te come uomo e soprattutto come uomo con me. Ho visto come hai lottato per me e per noi. Ti chiedo scusa se ti ho ferito e se mi sono comportata da bambina“.

Anche Pierpaolo ammette alcune delle sue più importanti fragilità: “Io purtroppo da sempre lotto con insicurezze che ho sempre mostrato nei vari rapporti di coppia. Essendo insicuro, ho bisogno continuamente di certezze. Quello che mi sta facendo innamorare di Giulia è che, con parole, riesce a tirarmi su: lei c’è e siamo uno la sicurezza dell’altro“.

Dallo studio Antonella Elia ha le idee ben chiare. Da sempre sostenitrice della coppia, l’opinionista si rivolge alla Salemi: “Io amo la tua fragilità e capisco che sei una piccola donna che sta crescendo, e hai bisogno accanto di un maschio alfa. Tu Pier sei un maschio alfa, ma hai ancora dei timori. Vorresti rimanere amico con Tommaso e non veramente schierarti“.

Tommaso e Stefania contro Giulia: bagarre in Casa

Una clip successiva mostra il rapporto tra Giulia e Tommaso, entrato irrimediabilmente in crisi. Le immagini mostrano una fetta della Casa che, di fronte a Giulia, spesso si lascia andare a battute.

Alfonso Signorini ha notato questo accanimento nei confronti della ragazza ed esprime il suo pensiero: “Mi sembrate un gruppo coeso contro Giulia, sempre più isolata. A volte anche un po’ troppo aggressivi“. E aggiunge: “È come se foste un branco di persone contro Giulia“.

Giulia è ormai esausta di ricevere attacchi da Tommaso e Stefania e dichiara: “Ormai sono stanca di esprimermi. Io ho sempre detto che per me l’amicizia esiste. Ormai non mi aspetto più nulla perché questa clip mi fa rimanere scioccata. Io per Stefania ci sono sempre stata.

Oggi sono tre settimane che non sto bene, ci sono persone che si sono allontanate e in più mi prendono in giro“.

Ma Zorzi non è dello stesso parere: “Se c’è una persona che si è isolata sei stata te con gli altri. Passi tutto il tempo con Pierpaolo e il poco tempo che avevi lo dovevi dividere con gli altri. Sei stata tu a volerti isolare. Qua nessuno è contro Giulia“.

I giudizi dallo studio

Il dibattito si trasferisce presto anche nello studio del reality: molti hanno desiderio di intervenire per dire la loro.

Pupo è secco nel proporre il suo giudizio su Tommaso Zorzi, ma al termine del suo intervento lascia trasparire un velo di ironia: “Credo che tu Tommaso sei cinico, eccessivamente cattivo, quindi perfetto per entrare nel nostro mondo perché siamo tutti così. E sei anche arrogante, come siamo tutti noi. Quindi sei perfetto: Tommaso puoi entrare nel mondo dello spettacolo“. Di diverso avviso Antonella Elia, che non crede nelle parole di Pupo: “No, non è vero, non siamo tutti così”.

Tra gli ex ‘Vipponi’ interviene la contessa Patrizia De Blanck, che gela Giulia Salemi: “Sei una rompip***e“.

