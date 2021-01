È esplosa la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Se da un lato i due concorrenti non vogliono nascondersi, dall’altro devono fare i conti con le inevitabili critiche su di loro piovute. A mettere in chiaro le cose sono i diretti interessati, che mettono a nudo i propri sentimenti con profonda trasparenza: “Siamo partiti da amici“.

Pierpaolo e Giulia: è scoppiata la passione

L’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip si è fatta rovente nell’ultima settimana, con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini.

Se i loro baci iniziali sotto al vischio erano frutto di un gioco, il feeling che li unisce è letteralmente esploso nei giorni a seguire. Non solo i baci appassionati in piscina, che hanno lasciato senza fiato coinquilini e telespettatori, ma anche situazioni ‘hot’ in Cucurio, con la regia costretta a staccare la ripresa.

Dimenticata Elisabetta Gregoraci, l’ex Velino di Striscia la notizia pare essersi ritrovato al fianco della bella influencer. Ma non tutti sono convinti di questo sentimento, a cominciare dai fan del ragazzo, che gli hanno fatto recapitare un aereo in cui esprimono il proprio disappunto.

A loro parere, infatti, la love story che sta creando con Giulia pare essere identica al flirt intrecciato con la Gregoraci: stessi atteggiamenti, stessi pensieri, stesse dinamiche.

“Siamo partiti da amici“

La loro passione sembra essere fuori controllo, così come le critiche che stanno ricevendo di recente. Per questo Alfonso Signorini vuole vederci chiaro e concede a loro di rispondere a chi manifesta dubbi sui loro reali sentimenti.

Convocata in Confessionale assieme a Pierpaolo, Giulia rivela: “Tutte quelle che erano le mie titubanze pian paino hanno trovato risoluzione.

Mentre all’inizio ero partita dritta come un treno, c’è stato un campanello d’allarme e lì ero impaurita. Non avevo voglia di soffrire. Poi andando avanti ei giorni a stare insieme, ci comprendiamo e non ci giudichiamo. Siamo partiti da amici“.

Anche l’ex Velino ha un suo parere a riguardo e spiega: “Con Elisabetta è stata una cosa immediata, come un colpo di fulmine, ma non è stata alimentata perché non è stata contraccambiata. Con Giulia è partito tutto in amicizia, abbiamo un senso dell’humour molto simile e quindi abbiamo iniziato a ridere e divertirci“.

“Ho seguito il mio cuore“

Chi su tutti ha avuto dei dubbi sul sentimento che sta nascendo fra i due inquilini è Tommaso Zorzi. L’influencer è felice di questo feeling che si sta instaurando, ma ci sono perplessità che lo attanagliano: “Lungi da me risentirmi della felicità di Giulia. L’unica cosa è che, avendo già vissuto la prima storia che lei ha fatto qua dentro, l’unica roba che le ho detto è: ‘Prima di metterti in coppia, pondera bene e pensa a quello che succede fuori’“.

Giulia però sembra essere convinta di ciò che prova: “Io come tutti quanti ho un’evoluzione. Ad oggi se mi sono buttata è perché me lo sento e perché ho delle certezze dall’altra parte“. E aggiunge: “Se fossi stata così tanto condizionabile mi sarei bloccata, invece ho seguito il mio cuore. Per me è stato un bacio bello, stupendo e lo rifarei“.

