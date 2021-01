Un gioco pericoloso quello di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ultima “coppia” travolta dalla passione al Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati andare a una notte infuocata sotto le lenzuola, e sembrano convintissimi di volersi vivere questo momento, ovunque porti. Sono molte le resistenze al nuovo flirt, vuoi per le accuse a Pierpaolo di voler riproporre una “situazione Gregoraci” con Giulia, vuoi per le insinuazioni che la modella stia cadendo nelle stesse dinamiche avute con Francesco Monte nell’edizione del GF Vip di 2 anni fa. I gieffini rimandano però le accuse al mittente e fanno chiarezza sulle loro intenzioni.

Pierpaolo Pretelli: “Con Elisabetta non era una storia”

A dire la sua senza peli sulla lingua è Pierpaolo Pretelli, colpito da un messaggio aereo di fan delusi poco prima di Capodanno: “PP déjà vu, non è UeD.

Adios. Ex fan“. Le parole si riferiscono alle accuse di star facendo copia e incolla delle stesse situazioni vissute con Elisabetta Gregoraci con Giulia Salemi, a cui è sempre più vicino.

“Ovvio mi è dispiaciuto. Però poi io non riesco a frenare…“, ha dichiarato sulla questione Pierpaolo, parlando con Samantha De Grenet.

L’ex velino ha chiarito anche il suo punto di vista sul flirt con Gregoraci: “Alla fine, è che purtroppo il discorso con Elisabetta non è stata una storia, non si è consumato nulla. C’erano aspettative, però mi domando se queste persone sanno che Elisabetta poteva avere anche una situazione fuori. Quindi magari era una cosa che non si poteva fare qua dentro. Tante dinamiche sono passate in secondo piano che erano la chiave per tutto“.

Il rapporto con Ariadna Romero

In merito alla situazione con l’ex compagna Ariadna Romero, con cui ha avuto un figlio, Pretelli decide di mettere un punto.

Samantha teme che Pierpaolo possa essere confuso: “Magari domani esci e le tue emozioni ti portano da un’altra parte“, commenta la showgirl. Pierpaolo ribatte di aver parlato della sua situazione con Giulia: “Ormai sono abituato a non escludere niente. All’inizio ero frenato per questa situazione qua e lei lo sapeva. Poi mi sono, in questi giorni, analizzato e ho pensato a quello che ho fatto in lockdown. Quanto sono stato male, quello che ho ricevuto… Ho detto ‘No’.

Se un giorno sarà è per volontà dell’altra parte, io non me la sento più“.

Pierpaolo spiega la differenza che sente nel rapporto con Giulia Salemi: “Con Giulia è stata una cosa molto graduale, ha dei modi di fare che mi riempie. Anche le attenzioni… Io sono molto attento e lei è altrettanto attenta. Piccole cose che mi fanno impazzire“.

Giulia Salemi: il passato alle spalle

Anche la modella italo-iraniana è attanagliata da qualche pensiero per quello che potrebbe essere un confronto con la sua storia precedente con Francesco Monte.

In particolare è Dayane Mello a sollevare dubbi sul rapporto con Pierpaolo: per la modella brasiliana, Giulia non sarebbe felice. “Io non posso rinunciare oggi a Pierpaolo, anche se avevo detto che questa era la mia opportunità, la mia rivincita“, commenta l’influencer con Samantha De Grenet, “Anche come sta andando è completamente diversa, non ci sono paragoni. È un nuovo viaggio“.

Giulia Salemi continua spiegando che per lei sono emozioni nuove, che Pierpaolo la fa stare bene: “Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo molto simili“. Anche Rosalinda Cannavò la sprona a non pensare a quanto successo nell’edizione precedente.

“Fregatene di tutto quello che dicono qui dentro, lì fuori e viviti quello che lui ti dà“, le dice l’attrice, che le consiglia di rivangare meno il passato, così da non dare opportunità ai suoi detrattori.

