La Casa del Grande Fratello Vip sta vivendo tempi burrascosi, tra l’espulsione di Alda D’Eusanio per le sue frasi shock e il lutto di Dayane Mello, che ha perso il fratello Lucas in un incidente d’auto. In mezzo alle macerie di un reality che forse è andato un po’ troppo per le lunghe si erge Giulia Salemi, protagonista di un ricongiungimento molto commovente con la sorella adottiva dopo 15 anni. Dentro la Casa però la modella irano-italiana sta vivendo forti tensioni, specialmente con Tommaso Zorzi, ma in mezzo sembra finirci anche Pierpaolo Pretelli, con cui c’è stata una dura litigata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ai ferri corti

Notte infuocata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che si sono scontrati sui loro rapporti con gli altri. Pierpaolo aveva chiesto a Giulia di non essere tirato in mezzo nei litigi tra lei e Tommaso mentre la modella non l’ha mai difeso: “Io sto parlando di quello che sono io realmente. Io volevo una buona parola da te. Io ho preso dello zerbino, del tappeto, del cagnolino, ho preso di tutto. Me la prendo perché sto investendo con te, quindi se io ho una reputazione di te e tu di me la porti fino alla fine.

Non mi fai trattare in quel modo, mi difendi“.

Pierpaolo Pretelli l’accusa di essere passato per anaffettivo che non prende le sue difese. “Tu pretendi che io ti capisca in tutto, perché tu non mi capisci?“, ribatte Giulia Salemi, “Tu mi stai giudicando“.

I litigi con Tommaso Zorzi

Pierpaolo si scalda quando Giulia le dice che deve difenderla: “Ma su cosa, sui litigi di 6 anni con Tommaso?

Io non mi intrometto perché sono ca**i vostri. È un’amicizia che non c’è, quindi non capisco tu di che amicizia parli“, dichiara l’ex velino.

Maretta anche con Andrea Zenga

Giulia Salemi fa irritare Pierpaolo anche per la battuta fatta ad Andrea Zelletta e Zenga, accusati di aver escluso la coppia per essere andati a bere una bottiglia di vino con Tommaso. Un problema che Pretelli non voleva sollevare, dati i rapporti di amicizia con gli altri ragazzi della Casa, ma che alla fine è scoppiato.

“Mi sono rotto il ca**o.

Ti avevo chiesto una cosa, una cosa, di non dire nulla, di lasciar perdere. Mi hai fatto discutere pure con Andrea. Mi metti in difficoltà con loro“, accusa Pierpaolo.

Giulia Salemi contro tutti al Grande Fratello Vip

Giulia Salemi sembra sempre più in difficoltà nei rapporti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I ferri corti con Tommaso, la delusione di Pierpaolo e le recriminazioni un po’ a tutti diventano dibattito tra i gieffini.

“Anche lui che fa questo programma, se vuole uscire il suo lato ironico, carino, divertente, non riesce neanche a farlo perché è sempre arrabbiato“, commenta Stefania Orlando riferendosi a Pierpaolo, “C’è sempre qualcosa che non va, c’è sempre una lamentela, sta sempre a giustificarsi, sempre a rassicurarla… Anche lui poverino deve fare questo programma sempre in questo modo“.

La domanda a questo punto è quanto possa durare la tensione tra Giulia e il resto dei coinquilini e se Pierpaolo, dopo 4 mesi, inizierà finalmente a giocare per se stesso.

