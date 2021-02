Piomba dal passato di Giulia Salemi una persona speciale, con cui è cresciuta da piccola. Al Grande Fratello Vip la concorrente, dopo 15 anni di silenzio, ritrova la sorellina adottiva Nausika. Il loro rapporto è stato bruscamente interrotto da piccole ma, stando alle parole della ragazza, c’è tutta l’intenzione di recuperarlo.

Il segreto di Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi non smette mai di stupire e di regalare al pubblico nuove sfaccettature della sua vita. La concorrente ha infatti rivelato in settimana, mentre raccontava la sua ‘linea della vita’, di aver avuto da piccola una sorella adottiva di nome Nausika.

Una storia davvero struggente considerando che, dopo pochi anni durante i quali è stata cresciuta dalla famiglia adottiva, la madre biologica l’ha rivoluta con sé.

“È una situazione molto delicata – spiega la Salemi al Grande Fratello Vip – perché, quando sua madre se la riprese, aveva promesso a mia madre che ce l’avrebbe fatta rivedere. Ma hanno discusso, sono volate anche minacce legali e io ho avuto paura nel cercarla fisicamente. L’ho cercata via social ma mi ha bloccato e ha cambiato nome“.

Il rapporto con la sorella Nausika

Ma proprio negli ultimi giorni, dopo 15 anni di silenzio, Nausika si è fatta viva. Come annunciato da Alfonso Signorini ad una scioccata Giulia Salemi, la ragazza ha infatti rilasciato un’intervista in cui ha raccontato il rapporto che aveva con la ‘sorellona’. Le dichiarazioni di Nausika lasciano la ‘Vippona’ di sasso: “Non mi sono mai dimenticata di Giulia e lei, ne sono convinta, non si è mai dimenticata di me: dei sorrisi di cui erano piene le ore passate insieme.

Io avevo lei e lei aveva me. La casa in cui vivevamo era il nostro rifugio“.

Le parole della ragazza hanno il sapore della nostalgia, rimembrano gli anni vissuti assieme alla sorella Giulia, in un rapporto di assoluta simbiosi: “A scuola rimanevo sempre da sola e non vedevo l’ora che finissero le ore di lezione per andare a casa con Giulia. Ricordo che quando faceva freddo ci stringevamo l’una all’altra e guardavamo il fuoco. Io e Giulia ci siamo salutate e non ci siamo mai più viste. Sono andata via con mia madre.

Da quel giorno non l’ho più vista e mi manca. Non ho mai smesso di pensare a Giulia“.

La concorrente crolla in lacrime

Dalla Mistery Room Giulia Salemi ha letto tutta l’intervista della sorella adottiva ed è scoppiata in lacrime. L’affetto che la lega a Nausika va oltre ogni distanza, è anche più forte di 15 anni di lontananza in cui tra le due è prevalso il silenzio assoluto. Ora però che si sono ritrovate Giulia spera di poterla incontrare. Alfonso Signorini le promette che farà il possibile per farle mettere in contatto: sarebbe un’opportunità per entrambe per ritrovarsi e recuperare il tempo perduto.

