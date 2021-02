Il dolore per la scomparsa di Lucas Mello, fratello di Dayane, è al centro del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. I concorrenti si sono stretti al fianco della coinquilina, che ha ricevuto anche l’affetto di tutti gli ex ‘Vipponi’. La sorpresa avviene in passerella e, in quest’occasione, Dayane lancia un messaggio importante, fra le lacrime: “Il tempo non torna più indietro“.

Il dolore di Dayane Mello e del GF Vip

Questa sera la puntata del Grande Fratello Vip è anche l’occasione per ricordare, ancora una volta, il fratello di Dayane Mello.

La notizia della morte di Lucas, vittima di un incidente stradale in Brasile, ha gettato la concorrente in una crisi profonda. Uscita momentaneamente dalla Casa, Dayane è rientrata poche ore dopo decidendo così di restare a Cinecittà e proseguire la sua avventura.

Ma tutto il cast è in lutto per la dolorosa perdita: i ragazzi nella Casa si sono stretti attorno a Dayane e, nel corso della sera, hanno lasciato volare in cielo una lanterna di carta salutando Lucas per l’ultima volta. Tantissime le testimonianze d’affetto e i messaggi di cordoglio ricevuti dalla modella.

Per lei è volato in cielo un aereo, ormai consuetudine del reality, che ha espresso vicinanza alla destinataria. E, facendo un’eccezione alla regola, Alfonso Signorini ha voluto incontrarla di persona per manifestarle tutto il suo dolore.

Le parole di Pupo: “Quando persi mio padre…“

Alfonso Signorini in apertura di puntata ha raccontato ai telespettatori quanto accaduto, informandoli della decisione di Dayane di, nonostante il doloroso lutto, rimanere in Casa. Una clip, a seguire, ripercorre i giorni difficili e l’aria di dolore che si è respirata fra le mura di Cinecittà.

“Pensate la vita com’è beffarda – spiega il conduttore – il giorno prima di andarsene, Lucas ha dedicato a Dayane un post su Instagram: una foto felice insieme alla sorella con la scritta ‘mi manchi’. Il giorno prima di morire ha scritto questo“.

Anche in studio la commozione è palpabile, compresa quella provata da Pupo: “Quando persi mio padre, il giorno dopo ero in tournee in America a cantare. Il nostro modo di rispondere è quello di fare il nostro mestiere.

Noi stasera facciamo una cosa giusta“.

Aperto il collegamento con i Vipponi, Alfonso Signorini saluta Dayane e le dedica uno scroscio di applausi da parte di tutto lo studio, dal pubblico agli opinionisti.

“Andate avanti con le cose che contano“

Dayane ringrazia tutti quanti per la vicinanza e l’effetto espresso, rivelando di averne ricevuto parecchio anche dai suoi compagni di viaggio: “Mi sento un po’ persa, ma comunque amata e se non ci fossero tutti i miei amici qua in Casa non ce l’avrei fatta: in questo momento sono loro la mia forza“.

Alfonso Signorini la invita però a uscire dalla Porta Rossa: in passerella la aspetta infatti una sorpresa davvero emozionante.

A farle sentire tutta la loro presenza ci sono tutti i concorrenti eliminati di questa edizione, che arrivano uno ad uno in passerella e si posizionano davanti a lei. Ognuno tace, qualsiasi parola in quel momento sarebbe superflua. Ma è Dayane a rompere il silenzio e a ringraziarli, fra le lacrime: “Grazie ragazzi, vi amo moltissimo“.

La concorrente a seguire lancia un messaggio importantissimo: “Voglio dire che sono molto grata di tutto questo che sta accadendo nella mia vita, a prescindere da tutto. Non perdete più tempo in cose banali, andate avanti con le cose che contano.

E se ci sono cose irrisolte, andate dietro queste cose: il tempo non torna più indietro. Grazie di essere parte di questa storia, il Grande Fratello Vip mi ha insegnato a ricominciare“.

Il ricordo di Lucas e la sorpresa della figlia Sofia

Rientrata in Casa, Dayane e i suoi compagni visionano una clip che ripercorre il dolore vissuto negli scorsi giorni. E, successivamente, la concorrente ricorda il fratello con parole dolcissime: “Lucas era il nostro cucciolo – le sue parole – era il bambino più piccolo della nostra casa, era molto amato.

Aveva una personalità tutta particolare, voleva sempre tornare a casa e stare assieme alla famiglia“.

Dayane viene poi convocata nel giardino del Cucurio, dove riceve un video-messaggio dalla figlia Sofia: “Mamma ti amo tantissimo. Ti ho fatto questo disegno: io so che zio Lucas è in cielo che ci guarda. Quindi stai tranquilla che è nel tuo cuore. Ti amo tantissimo“.

