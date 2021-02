L’edizione più lunga della storia del Grande Fratello Vip si ritrova a fare i conti con un doloroso lutto per uno dei concorrenti. Dayane Mello ha perso il fratello Lucas in un’incidente stradale, notizia comunicata ieri alla modella che ha naturalmente scosso gli equilibri dentro la Casa. Molti i messaggi vicinanza a Dayane, tra cui un aereo che nelle scorse ore ha sorvolato la Casa.

Dayane Mello, il messaggio dei fan con l’aereo

La notizia ha sconvolto non solo la prima finalista del GF Vip Dayane Mello, ma anche gli altri concorrenti, la produzione e i fan sia della modella che del programma.

Un momento televisivo particolarmente drammatico, specie perchè vissuto sotto l’occhio della telecamera, e che sta offrendo scene molto commoventi, come il saluto di ieri sera fatto dai concorrenti.

Oggi, invece, è arrivato via aereo un messaggio per Dayane Mello. Una consuetudine, quella degli striscioni sopra Cinecittà, questa volta rivolta a far sentire tutta la vicinanza alla modella brasiliana: “Dayane stretti a te, siamo al tuo fianco, tutti i fan“.

Dayane Mello in lacrime per la morte del fratello Lucas

Lacrime al GF Vip per Dayane Mello

Ad accorgersene per primi sono stati Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Alda D’Eusanio, in giardino.

Subito, hanno chiamato la destinataria del messaggio e in breve tutto il gruppo si è radunato, sguardo all’aria, per leggere il messaggio dedicato a Dayane Mello. La diretta interessata si è dimostrata subito molto commossa e in breve il pensiero della morte del fratello Lucas si è sommato alla commozione per il gesto dei fan.

I concorrenti del GF Vip si sono quindi a più riprese abbracciati a lei, facendole sentire tutto il loro supporto. Sono partiti anche applausi verso il fratello Lucas, 27enne morto in un incidente stradale a Lontras, in Brasile.

Morte di Lucas, la dinamica dell’incidente

In Brasile, intanto, si sta ricostruendo la dinamica dell’incidente costato la vita a Lucas Mello. L’auto del fratello di Dayane avrebbe invaso la corsia opposta, per poi schiantarsi contro un camion. L’autista del mezzo pesante avrebbe riferito che la macchina di Mello non avrebbe sterzato, continuando in linea retta fino al terribile schianto.

In auto con Lucas, secondo quanto avrebbe detto Dayane, una donna: “La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto“.

