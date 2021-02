È una notizia drammatica quella che ha colpito Dayane Mello e la sua famiglia che in questi momenti sta facendo i conti con la drammatica perdita di Lucas Mello, il fratello minore 27enne della modella brasiliana. La notizia, arrivata dai media brasiliani che hanno riportato dell’incidente in cui il ragazzo ha perso la vita, è già stata comunicato alla Mello che si trova ora all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello: morto il fratello Lucas

Comunicata la notizia drammatica alla modella brasiliana, Dayane Mello è uscita e rientrata nella casa del Grande Fratello Vip per essere attorniata dal calore e dall’affetto delle persone che da 4 mesi stanno condividendo con lei questa esperienza all’interno della casa del reality.

Come confermato dal quotidiano brasiliano, il giovanissimo fratello Lucas Mello, appena 27enne, sarebbe morto dopo essere stato coinvolto in un violento incidente autostradale in Brasile. Al momento ancora non sarebbe chiara la dinamica dell’incidente ma si presuppone che l’auto sul quale viaggiava Mello, nell’intenzione di compiere un sorpasso, si sarebbe schiantato frontalmente contro un camion che viaggiava nella corsia opposta.

Le ultime fotografie postate sui social dai fratello Mello.

Gli ultimi scambi social tra i fratelli Mello

Ad annunciare la morte di Lucas sui social, successivamente confermata anche attraverso il profilo Instagram della Mello dal suo staff, è stato un altro loro fratello Juliano che già era intervenuto in passato proprio al Grande Fratello Vip per parlare alla sorella Dayane. Delle ultime ore di vita di Lucas al momento rimangono solamente due stories che il ragazzo avrebbe pubblicato su Instagram, sul profilo che in queste ore è stato chiuso.

Come negli screenshot pubblicati da Fanpage.it, Mello aveva voluto rendere pubblica una fotografia che lo ritraeva insieme al fratello Juliano e alla sorella Dayane sulle neve con la scritta “mi manchi“; un’altra foto aveva invece per oggetto un conto alla rovescia proprio al compleanno della modella che cadrà il prossimo 27 febbraio.

Le prime parole di Dayane Mello sul fratello Lucas

Uscita dalla casa momentaneamente per ricevere la drammatica notizia, Dayane Mello è poi rientrata nella casa del reality dove ha comunicato anche agli altri inquilini l’accaduto. Le sue parole sono state raccolte nei filmati girati dalle telecamere interne mentre si sfogava con i vipponi che si sono stretti attorno a lei: “Quello che avevo con Lucas era un rapporto diverso da quello che ho con Juliano – ha confessato la Mello parlando dei fratelli – Lucas era un ragazzo perbene, il nostro cucciolo.

Da piccolo gli cambiavamo il pannolino“. I suoi pensieri vanno poi al padre, a cui così rivolge le sue parole: “Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo. Poi perché sono tanti anni che non lo vedo, mi dispiace tanto. Gli avevo parlato per l’ultima volta prima di entrare nella Casa“.

