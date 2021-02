La Casa del Grande Fratello Vip è in lutto dopo la morte del fratello 27enne di Dayane Mello, Lucas. Il giovane avrebbe avuto un incidente stradale che ha distrutto la concorrente, uscita per alcune ore dalla Casa. I compagni di reality si sono stretti intorno alla modella brasiliana e nella serata hanno salutato insieme Lucas con una lanterna di carta lasciata volare in cielo. I gieffini starebbero inoltre pensando di uscire tutti dalla Casa e regalare la vittoria alla modella, portando a conclusione questa edizione.

Dayane Mello, l’ultimo saluto al fratello Lucas

La Casa del Grande Fratello Vip è sconvolta per la morte del fratello di Dayane Mello.

I concorrenti hanno cercato di aiutare la modella in questo difficile momento, soprattutto Rosalinda Cannavò, che non ha mai lasciato il fianco dell’amica. In serata i concorrenti si sono riuniti nel giardino per un ultimo saluto, lanciando una lanterna scandendo le parole: “Ciao Lucas“.

Dayane è visibilmente provata da questa tragica perdita, e tutti si raccolgono intorno a lei cercando di consolarla. I gieffini sono stati duramente colpiti da questa notizia, e l’umore generale dentro la Casa è bassissimo, mentre tutti fanno i conti con il lutto e ripensano alle loro priorità.

La notizia alla figlia Sofia

Dayane ha potuto dare la notizia della morte di Lucas Mello alla figlia Sofia Sala, telefonicamente. La modella ha raccontato ai coinquilini di averle detto che “Lucas è volato in cielo” e che la piccola aveva fatto un disegno con loro due e “un angelo che vola“. Stefano Sala e la sua famiglia sono rimasti particolarmente colpiti visto che la bambina non sapeva nulla. “È tutto connesso“, commenta Dayane, “Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio“.

La proposta di abbandonare in massa il GF Vip

I coinquilini a un certo punto avrebbero anche proposto di uscire in massa dalla Casa e lasciare la vittoria a Dayane Mello. “Lunedì facciamo la finale“, propone Samantha de Grenet, “Chi c’è c’è“.

La decisione sembrerebbe incontrare anche il favore del pubblico, che sui social commenta: “Il GF vip deve finire cosi, nel rispetto del lutto.

Come si può anche solo pensare di tirare avanti dopo una notizia del genere? con dinamiche e litigi superficiali? Dayane per me non si è resa conto ancora della perdita, è in evidente shock“, è il pensiero espresso da un’utente. E molti sembrano convergere verso questa idea per la lunghissima edizione.

