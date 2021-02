Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono ormai una coppia inseparabile all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma non solo! La comune scelta di abbandonare il reality infatti sembrerebbe vederli ancora più uniti. Nelle ultime settimane, questo pensiero li ha tenuti svegli la notte e li ha portati a sfogare tutto il loro sarcasmo contro la produzione, ma questa volta la decisione sembrerebbe essere definitiva.

Tommaso Zorzi dice “stop” al countdown

Fra i curiosi che non aspettano altro di sapere quale nuovo spettacolo andrà in scena nella Casa del GF Vip, Maria Teresa Ruta occupa un posto d’onore.

Proprio la conduttrice, infatti, ha voluto conoscere quali fossero le intenzioni degli amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che da tempo parlano della volontà di uscire dal programma. “Quindi voi avete smesso di fare il conteggio?”, ha chiesto la Ruta ai compagni di avventura, alludendo al countdown portato avanti dai due in attesa della fine del programma.

Nell’immediata risposta di Zorzi non è mancata una nota polemica. “Non so più a che data devo contare!”, ha commentato l’influencer, ammettendo la forte confusione in merito alla conclusione del programma, che sembra proprio non voler arrivare.

La decisione di Stefania Orlando

Tommaso e Maria Teresa non erano però soli. Con loro, nella grande stanza da letto del GF Vip c’era anche Stefania Orlando, che è intervenuta a dire la sua. “Io la decisione l’ho presa – ha annunciato la conduttrice – che vado via quando il pubblico decide che debba andare via!”. Una scelta immediatamente definita “saggia” dall’amica, che arriva dopo non poche incertezze e l’effettivo tentativo di uscire dalla Casa.

Stefania ha voluto motivare la sua scelta, che sembra essere il frutto degli anni passati in televisione, sotto gli occhi di migliaia di spettatori.

“Si può deludere chiunque, anche se stessi, ma non il pubblico!”, ha spiegato, facendo prevalere il ruolo di intrattenitrice sulle personali esigenze.

“Quando il pubblico decide, vado a casa!” ha concluso la Orlando, incontrando l’approvazione dei presenti.

L’appello di Tommaso Zorzi al pubblico

Tommaso Zorzi si è mostrato concorde con la scelta dell’amica “vippona”, che ha fatto sapere che “anche Tommy ha deciso questa cosa, vero? L’abbiamo decisa tutti!”. La stessa Maria Teresa ha affermato di voler fare propria questa scelta, aggiungendo che se mai l’influencer milanese uscisse, lei vorrebbe seguirlo.

Proprio Tommaso ha poi aggiunto un personale e sarcastico appello a chi lo guarda ogni giorno da casa. “Mi auguro che il pubblico capisca lo situazione in cui verso”, ha detto, facendo ridere le coinquiline.

Gli ultimi sforzi prima della fine

Annunciate le sue intenzioni, la Orlando ha fatto sapere che non ci saranno ulteriori ripensamenti: “Questa è la decisione, te la dico, è ufficiale Maria Teresa”. Quest’ultima però non ha evidentemente dimenticato le passate affermazioni della showgirl, che spesso ha manifestato forte insofferenza per il prolungamento del programma.

Scherzando, Maria Teresa ha ipotizzato un ulteriore spostamento della data conclusiva del Grande Fratello Vip, ma Stefania è apparsa sicura sulla sua posizione.

“Manca davvero poco – ha ricordato la conduttrice, quasi a volersi convincere ancor di più – siamo al mese di febbraio, sono 28 giorni!”. La scelta della Orlando però non sembrerebbe essere motivata soltanto dalla potenziale vittoria. “Dove arrivo arrivo!”, è il suo nuovo motto, ora che vuole davvero godersi gli ultimi giorni nella Casa.

