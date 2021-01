Sono ormai settimane e settimane che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip si continua a discutere sulla validità del televoto. Ed ogni volta che si parla di “voti” si finisce inevitabilmente a parlare di Dayane Mello. Anche in questo caso infatti, dopo la puntata di lunedì scorso che ha decretato la modella come prima finalista certa del reality, si vocifera animatamente sui social ove secondo molti utenti dietro la sua “salvezza” ci sarebbe ancora una volta la mano del “Brasile“.

Grande Fratello Vip: ancora polemica sul televoto

“Il gioco è stato falsato dai voti fuori regolamento provenienti dall’estero – continua a sottolineare un utente suo social a giorni di distanza dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip – Alla sua uscita Dayane Mello si ritroverà molto poco amata dal pubblico italiano e sarà anche a causa di questi voti.

Se fosse stato tutto regolare magari sarebbe piaciuta di più“. Ancora una volta si getta un vero e proprio velo d’ombra sul televoto del reality, messo già in più occasioni in discussione proprio quando in nomination si è trovata la modella Dayane Mello, presuntamente sostenuta con molti volti dal Brasile nonostante il regolamento del Grande Fratello Vip vieti il voto fuori dai confini nazionali.

I presunti voti dal Brasile a favore di Dayane Mello

“Se io sono in Brasile e mi connetto con il sito del Grande Fratello ed esprimo il voto, non faccio un illecito perché il sito mi permette di farlo“, risponde un utente “giustificando” i presunti voti dal Brasile che avrebbero ripetutamente aiutato la modella a rimanere tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Esiste proprio un hashtag su Twitter, #televototruccatogf, che punterebbe proprio a sottolineare ciò che in molti fuori dalla casa avrebbero notato. “Se si vuole normalizzare che Dayane ha voti dall’estero (che ci sta anche) perché non dirlo in casa? Anche perché così non si capisce se si può votare dall’estero, dicono di sì ma poi lo tengono nascosto come se fosse una cosa comunque “sbagliata“. Ci sono molte perplessità fuori dalla Casa e ora, anche dentro.

Urla fuori dalla casa: “Televoto truccato“

Pare infatti che un gruppo di “contrari al voto dal Brasile” si sarebbe appostato fuori dalla casa del reality per urlare “cosa sta accadendo” ai vipponi ancora in gara.

“Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo“, hanno urlato alcune persone fuori dalla casa ai vipponi facendo chiaro riferimento all’arrivo in finale della Mello. Orecchie tese per i vipponi che sono venuti a conoscenza di qualcosa che turba il pubblico, rimanendo basiti da quelle parole. Oltretutto, sembra che la stessa Mello fosse già a conoscenza di ciò perché a rivelarglielo sarebbe stata l’ex suocera, la madre di Stefano Sala che l’aveva raggiunta telefonicamente per tranquillizzarla, ai tempi, sull’allungamento del programma.

