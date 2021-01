L’edizione del Grande Fratello Vip a guida Alfonso Signorini è in questi giorni subissata da polemiche. Dopo le accuse per la “sfilata” dei personaggi illustri scomparsi nel 2020, un altro fronte di tempesta si apre tra il reality e i fan. Si tratta delle accuse per il presunto televoto truccato, gonfiato da milioni di voti provenienti dal Brasile a favore della modella Dayane Mello.

Non è una situazione nuova questa per il GF Vip, contro cui c’erano stati dubbi anche per i voti a favore di Elisabetta Gregoraci. Altre trasmissioni hanno avuto questi problemi, come Ballando con le stelle durante la polemica per i voti provenienti dall’estero, che la Rai aveva poi bloccato per qualche tempo.

Sui social si è scatenata una vera e propria guerra tra i fan italiani del Grande Fratello Vip e quelli brasiliani, accusati di falsare i risultati del voto.

Grande Fratello Vip: televoto brasiliano?

Un risvolto del tutto inaspettato per il Grande Fratello Vip, che finisce al centro di un caso internazionale. Gli utenti italiani hanno infatti accusato alcuni fan brasiliani di aver boicottato il televoto a favore della modella brasiliana Dayane Mello.

Dal Brasile sarebbero infatti arrivati blocchi di voti a favore di Dayane, che spicca nelle classifiche settimanali di apprezzamento.

In particolare sotto l’occhio dei social italiani c’è una pagina brasiliana con 16,8 milioni di follower che farebbe pubblicità alla modella, molto nota nel Paese sudamericano. Alcuni accusano questo atteggiamento di tolleranza per voti dall’estero della produzione di aver sfavorito alcuni concorrenti che non meritavano di uscire e temono che la vittoria sia consegnata a Dayane Mello invece che ai favoriti dal pubblico social, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

La guerra aperta tra Italia e Brasile

Dopo l’annuncio dell’inizio dell’edizione brasiliana del Grande Fratello il prossimo 25 gennaio, i fan italiani hanno promesso vendetta. Il piano è votare i più odiati dal pubblico del Big Brother Brasil, tanto che i commenti si sono moltiplicati sotto il post del programma brasiliano.

I telespettatori brasiliani se ne sono accorti e leggendo i commenti hanno scoperto la rabbia degli italiani e le minacce di interferire con il loro reality.

Così, i fan del Big Brother Brasil hanno lanciato un’altra mobilitazione per votare in massa Dayane, acuendo lo scontro.

Molti fan del Grande Fratello Vip hanno accusato Mediaset di consentire le votazioni estere, con l’hashtag #TELEVOTOTRUCCATOGFV. Alcuni chiedono che venga annunciato il vincitore e concluso il programma, ormai falsato.

Anche il marito di Stefania Orlando entra nella polemica

A commentare l’importanza dei voti dal Brasile è anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. In diretta con la pagina Instagram thetrashwewant, Gianlorenzi ha dichiarato: “Dayane ogni volta si rivela per quello che è, un’abile giocatrice che vincerà il Grande Fratello.

Lo vincerà perché è la pi astuta di tutti, è la pi furba ed è supportata dai voti del Brasile. È vero, a me scrivono le brasiliane, avoja a di’ che non è vero. Votano? Sì. Noi che possiamo fare? Nulla, perché probabilmente al Grande Fratello sta bene così“.

Il marito di Stefy parla dei voti dal Brasile#GFVIP pic.twitter.com/avSUYezXaW — Elle🌺 (@Sheila00__) January 2, 2021

Approfondisci:

TUTTO sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Stefano Bettarini contro il reality: “Sono già in causa”