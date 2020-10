Problemi con la votazione social per Ballando con le stelle, show ballerino che già prima del suo esordio ha dovuto fare i conti con una serie di sfortunate circostanze. La produzione avrebbe riscontrato alcune anomalie per quanto riguarda lo spareggio tra le coppie formate dai decisamente creativi Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira e da Antonio Catalani e Tove Villfor.

Si sarebbero scoperte delle anomalie nel voto social, così l’apertura della quinta puntata subirà dei cambiamenti. La spiegazione però non convince tutti e molti utenti credono ci sia un’altra ragione dietro.

Ballando con le stelle: annullato lo spareggio

La produzione di Ballando con le stelle ha annunciato sui social la decisione: “Sin dall’apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata di Ballando con le stelle tra le coppie composte da Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, sono state riscontrate alcune anomalie, che ad un’analisi più approfondita sono risultate piuttosto evidenti“.

Il comunicato spiega: “Il trend di situazioni anomale si è acuito col passare delle ore. Da un’attenta e rigorosa analisi di Datalytcs, società incaricata dalla RAI di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma, è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio Catalani/Tove Villfor sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne“.

La decisione della produzione di Ballando

Al fine di “garantire la correttezza nelle votazione, assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, salvaguardare lo spirito di lealtà che lo contraddistingue da sempre Ballando“, oltre che per “dare il giusto peso alla reale volontà popolare“, la produzione ha deciso di “invalidare la votazione in attesa di ulteriori analisi, decisioni e sviluppi“.

Nelle scorse puntate non si è avuta la stessa anomalia, viene precisato.

I dubbi del pubblico

Sotto il post con cui Ballando con le stelle ha annunciato la sua decisione sullo spareggio, i fan hanno mostrato la loro diffidenza. Oltre a chi fa osservare che molti, essendo italiani che lavorano all’estero, votano nelle ore notturne per il fuso orario, c’è anche chi lancia sospetti.

Alcuni utenti si spingono a dire che si tratterebbe di tutta una mossa per salvare Costantino Della Gherardesca.

Molti scrivono che si tratterebbe di un escamotage per tenere il conduttore di Pechino Express in trasmissione. “È un chiaro tentativo di salvare Costantino, il contributo a livello di show che porta non è in grado di portarlo la coppia Villfor|Catalani!“, sbotta una fan. Come gestirà la RAI questo trambusto? Probabilmente dovremmo aspettare la prossima puntata per saperlo.

Approfondisci:

TUTTO su BALLANDO CON LE STELLE

TUTTO su COSTANTINO DELLA GHERARDESCA