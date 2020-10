Tra tamponi positivi e negativi, gravi infortuni, ballerini costretti ad uno stop per cause mediche… questa edizione di Ballando con le stelle si sta rivelando davvero complicata, quasi “maledetta” come molti l’hanno rinominata. Dopo la bella notizia del tampone negativo di Samuel Peron un’ombra sembra di nuovo oscurare il tutto, si tratta di un nuovo problema di salute per un’altra concorrente.

Rosalinda Celentano ferma le prove

Dopo lo spavento per Alessandra Mussolini, feritasi durante le prove della settimana, anche Rosalinda Celentano ha dovuto prendersi una pausa. Il motivo? Un problema al ginocchio che l’ha costretta alla fisioterapia.

A svelare quanto accaduto è stata la compagna di ballo di Rosalinda, Tinna Hoffmann, che a sua volta ha sostituito Samuel Peron (che inizialmente avrebbe dovuto ballare con la Celentano).

Le parole di Tinna Hoffmann

La ballerina ha rivelato le condizioni di Rosalinda Celentano durante un collegamento telefonico con Storie Italiane “Rosalinda è dalla fisioterapista, ha avuto un po’ di problemi al ginocchio. Speriamo che passi presto e che già da oggi possa allenarsi per sabato sera”.

Nonostante la preoccupazione iniziale, Tinna Hoffmann ha poi svelato ai fan, tramite una storia su Instagram, che nonostante il piccolo stop le prove vanno avanti: “Sto andando all’auditorium, pronta per un’altra giornata piena di prove: è vero che la Rosalinda sta un po’ male con la sua gamba, però stiamo cercando di risolverla” ha spiegato “Così sarà pronta per sabato” stemperando così la tensione in merito ai dubbi sulla sua presenza alla prossima puntata.

L’infortunio di Alessandra Mussolini

La notizia del problema al ginocchio di Rosalinda Celentano è arrivata subito dopo quella dell’infortunio spaventoso di Alessandra Mussolini.

La concorrente è caduta rovinosamente durante le prove con il ballerino Mykel Fonts, la botta è stata così forte da causarne il ricovero per accertamenti.

L’infortunio fortunatamente non ha lasciato danni fisici gravi, ma Alessandra Mussolini ha accusato il colpo soprattutto sul lato emotivo. Come lei stessa ha raccontato in collegamento con Storie Italiane; al momento la partecipazione non è sicura.

