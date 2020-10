Non c’è pace per Ballando con le stelle: tra ritardi causa covid, l’appendicite di Todaro, ora tocca ad Alessandra Mussolini. La “neo ballerina” che danza al fianco Maykel Fonts, avrebbe preso una botta durante le prove della sua esibizione ed è andata in ospedale.

Il racconto di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini interviene a Storie Italiane, collegata con Eleonora Daniele nella trasmissione del mattino, e con voce rotta, dalla commozione e anche un po’ dalla rabbia per il momento, racconta cosa le è accaduto. Al suo fianco il suo insegnante di ballo che nelle scorse ore si è preso cura di lei e che anche ora cerca di consolarla.

“Devi andare subito a fare delle lastre per vedere se si è rotto l’osso. Invece no, solo il setto e la cartilagine, però purtroppo non so se posso fare delle prove e questo mi sta provocando tensione, perché quando abbasso la testa perdo ancora sangue. Comunque adesso vedremo, scusate, non so quello che mi sta succedendo, è come un crollo“, spiega la Mussolini. Proprio lei che con le reazioni che provoca in puntata è una delle più attese ad esibirsi potrebbe quindi non riuscire a farcela per sabato sera.

Sembra ancora presto per dire un no definitivo alla puntata di Ballando con le stelle e la trasmissione farà tutto il possibile per metterla nelle condizioni di esibirsi.

Guarda il video

Il video dall’ospedale

Proprio ieri Alessandra Mussolini e Maykel Fonts hanno ripreso i momenti successivi all’incidente. Proprio lei racconta tutto alla mamma in collegamento telefonico, preoccupata per le sue condizioni e di vederla tamponarsi il naso. “Io ho sbagliato. Mi sono messa dietro a Maykel mentre ballava.

Ma non mi sono rotta niente“, rassicura tutti a casa. La mamma sembra rassicurata dal vederla e sentirla parlare così: “Ora torno a casa, non posso ballare“, specifica ancora. Una nuova grana per Milly Carlucci che dovrà trovare magicamente una nuova soluzione per il suo programma.

Guarda il video

Approfondisci

TUTTO su Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle, insulti e lancio di mascherine tra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle: il romantico ritorno in pista di Raimondo Todaro con Elisa Isoardi