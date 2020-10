La “maledizione” continua in quel di Ballando con le Stelle che dopo aver dovuto posticipare in maniera del tutto speranzosa di volta in volta l’avvio a causa dell’emergenza Coronavirus ora sta facendo i conti con le vicissitudini personali di ballerini e stelle in gara. Dopo il temporaneo stop del ballerino Raimondo Todaro, operato all’appendice, sembra che ora ad essere stata ricoverata proprio a causa di una brutta caduta sia Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini cade durante le prove

La notizia, ripresa da tutte le testate, è stata lanciata in esclusiva da Dagospia che sembra avere una talpa in quel di Ballando con le Stelle, il gioiellino firmato Rai che ogni sabato sera porta in tv ballerini e star a colpi di passi di danza.

Secondo quanto filtrato dal sito, Alessandra Mussolini – che è stata proprio lo scorso sabato al centro di una furiosa e accesa lite con il giudice Selvaggia Lucarelli, il cui seguito si è strascicato anche in quel di Domenica In – sarebbe stata ricoverata in ospedale dopo una brutta caduta avvenuta nel corso delle prove di ballo.

Mussolini ricoverata in una clinica

Stavano provando alcuni passi per la serata di sabato prossimo quando Alessandra Mussolini, in gara insieme al suo ballerino Maykel Fonts, sarebbe caduta.

Precisamente, la Mussolini sarebbe caduta a terra mentre stavano provando una presa e, sempre secondo quanto riportato dal sito, la “stella” sarebbe caduta di faccia al suolo procurandosi una brutta ecchimosi. Necessari e doverosi immediati controlli, la Mussolini è stata trasferita in una vicina clinica romana dove è stata ricoverata e sottoposta a tutti gli accertamenti medici del caso. La caduta è costata alla Mussolini anche la puntata de La Vita in Diretta: proprio oggi infatti Matano la attendeva in studio come ospite ma a seguito dell’accaduto la Mussolini non si è presentata.

Ancora non è possibile discorrere sulle condizioni di salute della Mussolini né se l’incidente le impedirà di esibirsi a Ballando sabato prossimo.

